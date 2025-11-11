خبرگزاری کار ایران
امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای توسعه صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان در گیلان

امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای توسعه صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان در گیلان
کد خبر : 1712843
در راستای حمایت از صنایع فناورانه و تحقق اقتصاد دانش‌محور، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان استانداری گیلان، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان به امضا رسید.

به گزارش ایلنا از رشت، عصر امروز (سه‌شنبه) در نشستی با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، سید عباس حسینی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل حوزه وزارتی و جمعی از مدیران استانی، تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری میان استانداری گیلان، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان به امضا رسید.

استاندار گیلان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های فناورانه و صنعتی استان در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: توسعه صنایع دانش‌بنیان و پیشرفته از اولویت‌های جدی گیلان در مسیر تحقق اقتصاد دانش‌محور است و این تفاهم‌نامه می‌تواند بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و حمایت از شرکت‌های های‌تک در استان فراهم آورد.

حق‌‌شناس با ابراز خرسندی از برنامه دولت در خصوص احیای کارخانه صنایع پوشش بیان کرد: روند احیای کارخانه پوشش در استان به‌زودی آغاز خواهد شد و این اقدام مهم می‌تواند زمینه اشتغال برای جمع قابل توجهی از نیروهای کار و رونق صنعتی در منطقه را فراهم کند.

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در توسعه اقتصادی استان، افزود: تلاش می‌کنیم با حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع موجود، واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل را فعال کنیم تا علاوه بر ایجاد اشتغال، ظرفیت تولید و صادرات استان نیز افزایش یابد.

عباس حسینی مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت و مدیرکل حوزه وزارتی نیز در این نشست ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیریت استان از بخش صنعت، اظهار کرد: صندوق حمایت از صنایع پیشرفته با هدف پشتیبانی از طرح‌های فناورانه و نوآورانه، آماده همکاری مؤثر با فعالان صنعتی و نهادهای اجرایی گیلان است.

گفتنی است این تفاهم‌نامه سه جانبه در حوزه‌های، مشارکت در شناخت اولویت‌های حمایتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، زمینه‌های مناسب صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع پیشرفته کشور و مرتبط با حوزه نیازها و فعالیت‌های مشترک، همکاری با هدف تبدیل ایده‌های فناوری و کارآفرینی به محصول یا خدمت، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی، رشد سریع بنگاه‌های نوپا و فناور مورد حمایت اداره کل در زمینه صنایع پیشرفته طبق سیاست‌گذاری مشترک، همکاری در زمینه توسعه بنگاه‌های فعال به ویژه با موضوع گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ارائه محصولات جدید، آموزش‌های تخصصی، کسب بازارهای جدید و بازارهای خارجی از طریق شرکت در نمایشگاه‌ و همایش‌های خارجی، همکاری در زمینه انتقال فناوری، ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک (J.V) و سرمایه گذاری خطر پذیر (V.C) و تعاملات بین المللی از سوی بنگاه های فعال بخش خصوصی، همکاری در زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای و صنعتی در زمینه‌های فنی، کسب استانداردها، بازاریابی و تهیه طرح‌های توجیهی و برگزاری سمینارهای تخصصی، همکاری در زمینه خدمات کارشناسی در راستای توانمند سازی شرکت های فعال در حوزه صنایع پیشرفته، همکاری در زمینه ارزیابی، ارزش‌گذاری، مدیریت خطر و مدیریت پروژه طرح‌های فناورانه، همکاری در تدوین شاخص‌های اثربخشی، سنجش و پایش آن‌ها برای طرح‌های اجرا شده و ارائه گزارش‌های لازم و همکاری در زمینه شناسایی و تعریف مدل‌های جدید حمایتی در حوزه‌های مختلف و فراهم آوردن ساز و کار اجرایی آن می‌باشد.

