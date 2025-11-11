اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف گاز با رویکرد عدالت در توزیع

به گزارش ایلنا از رشت، اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف گاز، با هدف برقراری عدالت در توزیع انرژی، تشویق به صرفه جویی بیشتر، کاهش مصرف بی‌رویه گاز و حمایت از اقشار کم درآمد مطابق مصوبه هیئت وزیران آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با تأکید بر اینکه اجرای این طرح از دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های دولتی آغاز شده است، گفت: دولت اصلاح الگوی مصرف انرژی گاز را از دستگاه‌های اجرایی آغاز کرده و همه ادارات موظف هستند، دمای آسایش معادل ۲۰ درجه سانتی گراد را در فضا‌های اداری خود رعایت کنند و در صورت رعایت نکردن پس از یکبار اخطار، گاز آنها قطع خواهد شد.

وی همچنین ممنوعیت استفاده از گرماتاب‌ها در فضا‌های باز را از دیگر بخش‌های مهم طرح اصلاح الگوی مصرف گاز دانست و گفت: طبق مصوبه هیئت وزیران استفاده از هرگونه وسیله گرمایشی در فضای باز از جمله گرمایش، تابشی و میز آتش در دوره سرد سال (از ابتدای آبان) ممنوع است که در صورت رعایت نکردن، گاز این گونه مصرف کنندگان به مدت یک هفته قطع خواهد شد و مصارف گاز دوره قرائت این دسته از مشترکین با بالاترین تعرفه مشترکین خانگی محاسبه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان همچنین افزود: مطابق مصوبه هیئت وزیران، گاز بهای سکونت گاه‌های غیر دائم از جمله ویلا و باغ ویلا‌ها بر مبنای پلکان سوم و چهارم محاسبه خواهد شد و شرکت گاز استان گیلان همچنین بر اساس این مصوبه مکلف است در ایام بحران ناترازی گاز در دوره سرد سال، با اطلاع قبلی نسبت به قطع گاز سکونتگاه‌های غیردائم اقدام کند.

وی با اشاره به اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف گاز بخش خانگی، گفت: در راستای ساده‌سازی نظام تعرفه‌ها، ساختار پله‌ای مصرف مشترکین خانگی از ۱۲ پله به ۴ پله اصلی کاهش یافته است و نظام اقلیمی قبلی که شامل پنج اقلیم بوده حذف و جایگزین آن تعرفه گاز متناسب با جغرافیای هر شهر تعیین شده است.

برادران نصیری در ادامه افزود: میانگین مصرف گاز مشترکین هر شهر در پنج سال گذشته مبنای تعیین پلکان‌های مصرف می‌باشد و مشترکینی که مصرف آنها تا ۵۰ درصد مصرف میانگین ۵ سال گذشته آن شهر باشد با افتخار در پلکان اول قرار می‌گیرند و مصرف کنندگانی که بیش از ۵۰ تا ۷۵ درصد مصرف میانگین ۵ سال گذشته شهرشان را در هر ماه مصرف می‌کنند، در پلکان دوم خواهند بود.

وی در توضیح فراوانی مشترکین گاز در پلکان‌های جدید مصرف گاز گفت: باتوجه به بررسی‌های انجام شده، حدود ۷۰ درصد مشترکین در پله نخست و کم‌مصرف قرار دارند، ۱۸ درصد در پله دوم با مصرف متوسط، ۱۰ درصد در پله سوم در محدوده هشدار و تنها ۲ درصد در پله چهارم به‌عنوان مشترکین بسیار پرمصرف شناسایی شده‌اند.

برادران نصیری با اشاره به اینکه این اقدام بخشی از مجموعه سیاست‌های دولت برای رفع ناترازی انرژی است، افزود: در کنار اصلاح تعرفه گاز، دولت اقداماتی، چون توسعه میادین گازی، افزایش ذخایر سوخت نیروگاهی، هوشمندسازی موتورخانه‌های ادارات، مدارس و بیمارستان‌ها و الزام رعایت دمای آسایش ۲۰ درجه سانتی‌گراد برای ادارات را نیز در دستور کار دارد.

وی افزود: کاهش تنها ۲ و نیم درصدی مصرف گاز خانگی می‌تواند بخش عمده محدودیت‌های گازی در فصل سرد را برطرف کند و انرژی پایدار را برای همه هم‌وطنان تضمین نماید و در حال حاضر ۲ درصد از مشترکین بسیار پرمصرف، ۶ درصد از کل گاز خانگی کشور را مصرف می‌کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان اجرای این طرح را گامی مؤثر در جهت عدالت انرژی، پایداری تأمین گاز در زمستان و کاهش اتلاف منابع ملی دانست و از شهروندان خواست با صرفه‌جویی هوشمند، دولت را در این اقدام ملی همراهی کنند.

