لزوم کنترل سلامت فنی وسایل نقلیه در گیلان

لزوم کنترل سلامت فنی وسایل نقلیه در گیلان
رئیس پلیس راهور گیلان بر لزوم کنترل سلامت فنی وسایل نقلیه در نیمه دوم سال در استان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ فتح‌اله نصیریان با اشاره به آغاز فصل سرما و افزایش احتمال بروز پدیده وارونگی هوا، بر اهمیت کنترل فنی و ایمنی وسایل نقلیه تأکید کرد و گفت: سلامت فنی خودرو‌ها نقشی تعین‌کننده در کاهش حوادث رانندگی، ایمنی تردد و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی دارد.

وی با بیان اینکه پلیس راهور استان به‌صورت مستمر و به‌ویژه در نیمه دوم سال، کنترل وضعیت فنی خودرو‌ها را در دستور کار دارد، افزود: این اقدام از دو منظر برای پلیس اهمیت اساسی دارد؛ نخست ارتقای ایمنی تردد و پیشگیری از وقوع تصادفات، و دوم کاهش میزان آلایندگی هوا در سطح شهر‌ها است.

رئیس پلیس راهور گیلان با اشاره به آمار کنترل وسایل نقلیه در استان گفت: سال گذشته بیش از ۵۶ هزار وسیله نقلیه شامل خودرو‌های سبک، سنگین و موتورسیکلت از نظر وضعیت فنی و آلایندگی کنترل و اعمال قانون شدند که این میزان در ۷ ماهه نخست امسال به بیش از ۷۳ هزار مورد رسیده است.

سرهنگ نصیریان افزود: وسیله نقلیه‌ای که دارای نقص فنی مؤثر یا آلایندگی شدید باشد، توقیف و پلاک آن پس از صدور دستور قضائی تحویل مراکز تعمیرگاهی می‌شود تا پس از رفع نقص به چرخه تردد بازگردد.

وی با اشاره به نقش موتورسیکلت‌ها در آلودگی هوا و تصادفات گفت: جایگزینی موتورسیکلت‌های کاربراتوری با مدل‌های برقی، هیبریدی و کم‌مصرف، علاوه بر کاهش آلایندگی، نقش مهمی در کاهش تصادفات این وسیله پرخطر خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور گیلان همچنین افزود: مطابق قانون، خودرو‌های نو تا چهار سال پس از تولید از انجام معاینه فنی معاف هستند، اما در صورت بروز هرگونه نقص در سیستم‌های ایمنی و فنی، مالک موظف است قبل از موعد مقرر به مراکز معاینه فنی مراجعه کند.

سرهنگ نصیریان از شهروندان خواست نسبت به انجام معاینه فنی و رفع عیب خودرو‌ها اهتمام داشته باشند تا در نیمه دوم سال شاهد کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی تردد و بهبود شرایط زیست‌محیطی در استان باشیم.

