لزوم کنترل سلامت فنی وسایل نقلیه در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ فتح‌اله نصیریان با اشاره به آغاز فصل سرما و افزایش احتمال بروز پدیده وارونگی هوا، بر اهمیت کنترل فنی و ایمنی وسایل نقلیه تأکید کرد و گفت: سلامت فنی خودرو‌ها نقشی تعین‌کننده در کاهش حوادث رانندگی، ایمنی تردد و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی دارد.

وی با بیان اینکه پلیس راهور استان به‌صورت مستمر و به‌ویژه در نیمه دوم سال، کنترل وضعیت فنی خودرو‌ها را در دستور کار دارد، افزود: این اقدام از دو منظر برای پلیس اهمیت اساسی دارد؛ نخست ارتقای ایمنی تردد و پیشگیری از وقوع تصادفات، و دوم کاهش میزان آلایندگی هوا در سطح شهر‌ها است.

رئیس پلیس راهور گیلان با اشاره به آمار کنترل وسایل نقلیه در استان گفت: سال گذشته بیش از ۵۶ هزار وسیله نقلیه شامل خودرو‌های سبک، سنگین و موتورسیکلت از نظر وضعیت فنی و آلایندگی کنترل و اعمال قانون شدند که این میزان در ۷ ماهه نخست امسال به بیش از ۷۳ هزار مورد رسیده است.

سرهنگ نصیریان افزود: وسیله نقلیه‌ای که دارای نقص فنی مؤثر یا آلایندگی شدید باشد، توقیف و پلاک آن پس از صدور دستور قضائی تحویل مراکز تعمیرگاهی می‌شود تا پس از رفع نقص به چرخه تردد بازگردد.

وی با اشاره به نقش موتورسیکلت‌ها در آلودگی هوا و تصادفات گفت: جایگزینی موتورسیکلت‌های کاربراتوری با مدل‌های برقی، هیبریدی و کم‌مصرف، علاوه بر کاهش آلایندگی، نقش مهمی در کاهش تصادفات این وسیله پرخطر خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور گیلان همچنین افزود: مطابق قانون، خودرو‌های نو تا چهار سال پس از تولید از انجام معاینه فنی معاف هستند، اما در صورت بروز هرگونه نقص در سیستم‌های ایمنی و فنی، مالک موظف است قبل از موعد مقرر به مراکز معاینه فنی مراجعه کند.

سرهنگ نصیریان از شهروندان خواست نسبت به انجام معاینه فنی و رفع عیب خودرو‌ها اهتمام داشته باشند تا در نیمه دوم سال شاهد کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی تردد و بهبود شرایط زیست‌محیطی در استان باشیم.

