بازگشت شنگ‌های نجات‌یافته به آغوش طبیعت پس از مداوا

بازگشت شنگ‌های نجات‌یافته به آغوش طبیعت پس از مداوا
رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماسال گفت: دو قلاده شنگ اوراسیایی پس از مداوا توسط محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست ماسال، به زیستگاه طبیعی خود بازگشتند.

به گزارش ایلنا، حمید سلطان‌خواه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماسال اظهار کرد: در اقدامی تحسین‌برانگیز و سرشار از حس مسئولیت‌پذیری، یکی از شهروندان فرهیخته و طبیعت‌دوست شهرستان ماسال، دو قلاده شنگ (سگ آبی) را که در وضعیت جسمی نامساعدی بودند، به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تحویل داد تا جان این جانوران ارزشمند حفظ شود.

سلطان‌خواه گفت: «این دو شنگ اوراسیایی پس از دریافت مراقبت‌های لازم و مداوا توسط محیط‌بانان، در شرایط مناسب جسمی به دامان طبیعت بازگردانده شدند تا زندگی خود را در زیستگاه طبیعی‌شان ادامه دهند.

 
