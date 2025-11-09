مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان:
۲ طرح ملی برای اشتغال جوانان در گیلان اجرایی می شود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از اجرای دو طرح ملی «کارورزی و مشوق بیمهای» و «یارانه دستمزد» با هدف افزایش مهارت و اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، علی لقمانی امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ۲ طرح ملی «کارورزی و مشوق بیمهای» و «یارانه دستمزد» با هدف افزایش مهارت و اشتغالپذیری فارغالتحصیلان دانشگاهی در استان اجرا میشود.
وی افزود: با اجرای این دو طرح ملی، بستر مناسبی برای افزایش قابلیت جذب فارغالتحصیلان، انتقال مهارت و توسعه اشتغال پایدار در گیلان فراهم شده است.
ارتقای مهارت و کاهش هزینه جذب نیرو برای کارفرمایان
لقمانی هدف اجرای طرحهای ملی «کارورزی و یارانه دستمزد» را ایجاد انگیزه کارآفرینی، ارتقای اخلاق حرفهای و انتقال دانش جدید به کارگاهها عنوان کرد و افزود: این طرحها ضمن کمک به بنگاههای اقتصادی برای کاهش هزینههای جذب نیرو، نقش مؤثری در رونق اشتغال پایدار دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان تصریح کرد: در قالب طرح کارورزی، فارغالتحصیلان دانشگاهی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر با حداکثر سن ۳۵ سال میتوانند با مراجعه به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی https://almp.mcls.gov.ir در این طرح ثبتنام کنند.
بهرهمندی کارورزان از کمکهزینه و مشوق بیمهای
لقمانی بیان کرد: پس از تأیید شرایط، کارورزان میتوانند حداکثر به مدت سه ماه در یکی از کارگاههای مشمول طرح دوره کارورزی بگذرانند و از کمکهزینه دولت بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: در صورتی که کارورز پس از پایان دوره در همان کارگاه به کار گرفته شود، کارفرما از مشوق بیمهای معادل ۲۰ درصد سهم پرداختی خود به سازمان تأمین اجتماعی برخوردار خواهد شد.
پرداخت ۳۰ درصد دستمزد کارگران جدید در قالب یارانه
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همچنین از اجرای طرح ملی یارانه دستمزد در شهرستان شفت خبر داد و گفت: این طرح با هدف تسهیل ورود جوانان و اقشار خاص به بازار کار اجرا میشود و دولت به مدت ۱۲ ماه، ۳۰ درصد حداقل دستمزد مصوب را به عنوان یارانه به کارفرمایان پرداخت میکند.
لقمانی در پایان با تأکید بر اهمیت اجرای این طرحها خاطرنشان کرد: طرحهای ملی کارورزی و یارانه دستمزد میتوانند نقش بسزایی در افزایش مهارت جوانان، جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی و کاهش نرخ بیکاری در استان گیلان ایفا کنند.