جمعآوری تلههای موسوم به «تله بازگیری» در خمام
رئیس اداره حفاظت محیطزیست خمام از جمعآوری تلههای موسوم به «تله بازگیری» خبر داد و گفت: شکار غیرمجاز تهدیدی برای تعادل اکولوژیک گیلان است.
به گزارش ایلنا از خمام، محمدرضا روشنی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی پایش میدانی روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴، محیطبانان، تعدادی تله موسوم به تله بازگیری که با استفاده از تنههای چوبی خشکشده دستکاشت و پایههای چوبی در زمین نصب شده بود، شناسایی و جمعآوری شد.
وی افزود: شکارچیان متخلف با ایجاد چند تکیهگاه در اطراف تنه درخت، سازهای برای به دام انداختن پرندگان برپا کرده بودند که با اقدام سریع نیروهای محیطزیست، تخریب و از بین رفت.
روشنی با اشاره به نقش حیاتی پرندگان در چرخههای اکولوژیک افزود: شکار غیرمجاز نهتنها نقض آشکار قوانین محیطزیستی است، بلکه موجب اخلال در تعادل طبیعی اکوسیستمها و کاهش جمعیت گونههای ارزشمند در زیستگاههای تالابی و جلگهای استان میشود. حفاظت از این گونهها، حفاظت از سلامت زیستبوم و تضمین آیندهای پایدار برای محیطزیست گیلان است.
وی ضمن تقدیر از همکاری جوامع محلی و دوستداران طبیعت در گزارش موارد تخلف تأکید کرد: «صیانت از حیاتوحش تنها با مشارکت آگاهانه مردم محقق میشود. اداره محیطزیست خمام با هرگونه شکار و صید غیرمجاز با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.