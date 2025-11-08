به گزارش ایلنا از رشت، در راستای توسعه همکاری‌های بین‌نهادی و با هدف تقویت برنامه‌های حمایتی در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، با جلالی‌پور، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست که در محل اداره کل کمیته امداد برگزار شد، دو طرف ضمن بررسی وضعیت موجود و ظرفیت‌های مشترک همکاری، بر لزوم هم‌افزایی در اجرای طرح‌های حمایتی و احداث واحدهای مسکونی برای خانوارهای نیازمند تأکید کردند.

«حامد دائمی» مدیرکل بنیاد مسکن گیلان در این دیدار با اشاره به مأموریت بنیاد مسکن اظهار کرد: اولویت نخست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ساخت و تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه است.

وی افزود: این رویکرد ریشه در فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) دارد که در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، دستور تشکیل بنیاد مسکن را برای خدمت به نیازمندان و بازسازی کشور صادر فرمودند.

دائمی ادامه داد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کنار کمیته امداد امام خمینی (ره)، یکی از بازوان توانمند نظام در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و با همکاری و تعامل متقابل می‌توان در مسیر خانه‌دار کردن خانواده‌های محروم گام‌های مؤثری برداشت.

آمادگی کمیته امداد برای مشارکت در پروژه‌های مشترک

«سید مجتبی جلالی پور» مدیرکل کمیته امداد گیلان ضمن قدردانی از همکاری‌های مستمر بنیاد مسکن در اجرای طرح‌های حمایتی، بر آمادگی کمیته امداد برای مشارکت در پروژه‌های مشترک احداث و بهسازی مسکن مددجویان تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی این دو نهاد انقلابی می‌تواند زمینه‌ساز تحول در وضعیت معیشتی و رفاهی محرومان باشد.

انتهای پیام/