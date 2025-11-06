مجتمع تامین آب شرب شهدای ارتش در روستای گسکره بهره برداری شد

به گزارش ایلنا از رشت، بعد از ظهر پنجشنبه با همت قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مجتمع آب شرب شهدای ارتش در روستای گسگره از توابع بخش سردار جنگل شهرستان فومن با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان و حفر چاه ۴۰ متری افتتاح شد.

این پروژه که از اردیبهشت امسال آغاز شده بود، شامل احداث مخزن ۱۰۰ مترمکعبی تأمین آب، اتاق دیزل ژنراتور، ژنراتور برق اضطراری و هزار و ۵۰۰ مترمربع محوطه سازی است.

با بهره‌برداری از این پروژه، ۲۱۵ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۹۵۰ نفر از آب شرب سالم بهره‌مند خواهند شد.

همچنین پروژه آسفالت راه روستای آبرود از توابع بخش سردار جنگل به طول ۶ کیلومتر و با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

