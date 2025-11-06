خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجتمع تامین آب شرب شهدای ارتش در روستای گسکره بهره برداری شد

مجتمع تامین آب شرب شهدای ارتش در روستای گسکره بهره برداری شد
کد خبر : 1710506
لینک کوتاه کپی شد.

به همت قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مجتمع آب شرب شهدای ارتش در روستای گسگره فومن با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

به گزارش  ایلنا از رشت، بعد از ظهر پنجشنبه با همت قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مجتمع آب شرب شهدای ارتش در روستای گسگره از توابع بخش سردار جنگل شهرستان فومن با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان و حفر چاه ۴۰ متری افتتاح شد.

این پروژه که از اردیبهشت امسال آغاز شده بود، شامل احداث مخزن ۱۰۰ مترمکعبی تأمین آب، اتاق دیزل ژنراتور، ژنراتور برق اضطراری و هزار و ۵۰۰ مترمربع محوطه سازی است.

با بهره‌برداری از این پروژه، ۲۱۵ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۹۵۰ نفر از آب شرب سالم بهره‌مند خواهند شد.

همچنین پروژه آسفالت راه روستای آبرود از توابع بخش سردار جنگل به طول ۶ کیلومتر و با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ