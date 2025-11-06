مطب غیر مجاز زیبایی در تالش پلمب شد

به گزارش ایلنا از تالش،سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: در ادامه روند نظارت بر واحدهای صنفی، مأموران انتظامی شهرستان در تحقیقاتی، از فعالیت غیرمجاز فردی در زمینه ارائه خدمات زیبایی در این شهرستان با خبر شدند.

وی اظهار داشت: با شناسایی محل فعالیت این فرد در یکی از خیابان‌های شهرستان، مأموران انتظامی به همراه نماینده شبکه بهداشت و درمان از این محل بازدید کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه این فرد که خود را پزشک معرفی نموده و در فضای مجازی نیز فعالیت داشته در یکی از مطب‌ها به صورت غیرقانونی در زمینه خدمات زیبایی اقدام می‌نمود افزود: با حضور نمایندگان شبکه بهداشت و انتظامی این مکان پلمب و متهم ۳۰ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

سرهنگ حقیقی‌نیا در پایان با اشاره به اینکه اقدامات کنترلی و نظارتی همواره در دستور کار پلیس قرار دارد؛ از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

