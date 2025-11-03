محدودیتهای ترافیکی راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان رشت اعلام شد
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از اجرای محدودیتهای ترافیکی به مناسبت راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در روز سه شنبه مورخه ۱۳ آبان در شهر رشت خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ فتح الله نصیریان در تشریح این خبر اظهار کرد: به مناسبت راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، در جهت اجرای هرچه باشکوهتر مراسم راهپیمایی، محدودیتهای ترافیکی تردد و پارک در حاشیه خیابان از ساعت ۲۲ دوشنبه ۱۲ آبان در محدوده خیابانها و مسیرهای برگزاری راهپیمایی اعمال خواهد شد که به شرح زیر اعلام میگردد:
مسیر شماره ۱: میدان پاسداران - میدان فرهنگ - خیابان امام خمینی (ره) - پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب
مسیر شماره ۲: دانشکده علوم پایه - بلوار نامجو – تقاطع بیمارستان توتونکاران – تقاطع منبع آب (پارک محتشم) - تقاطع قدس - خیابان امام خمینی (ره) - پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب
سرهنگ نصیریان تاکید کرد: همشهریان از پارک خودرو در مسیرهای یاد شده قبل از آغاز محدودیتهای ترافیکی خودداری کنند چرا که در صورت مشاهده، خودروهای پارک شده با خودروبر به پارکینگ منتقل خواهند شد.
این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست ضمن همکاری با پلیس، از خیابانهای همجوار به عنوان مسیرهای جایگزین تردد کنند.