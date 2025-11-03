خبرگزاری کار ایران
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس:

اجرای کامل کالابرگ راهکار اصلی مهار تورم کالاهاست /سامانه پرداخت و نظام توزیع به‌صورت یکپارچه مدیریت شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، دولت باید تمرکز خود را بر اجرای صحیح و فراگیر طرح کالابرگ الکترونیکی بگذارد تا ضمن حمایت از اقشار ضعیف، مسیر توزیع یارانه‌ها به‌سمت کنترل واقعی قیمت‌ها هدایت شود.

به گزارش ایلنا از رشت،جبار کوچکی‌نژاد با اشاره به افزایش قیمت و تورم کالاهای اساسی و فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه اظهارکرد: رهاسازی قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، به‌طور مستقیم سفره مردم را هدف قرار داده و موجب تشدید تورم می‌شود. برای مقابله با این وضعیت، باید سیاست‌های حمایتی هدفمند در قالب کالابرگ الکترونیکی اجرا شود.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی افزود: تجربه پرداخت نقدی یارانه‌ها نشان داده که این روش در بلندمدت تأثیری در بهبود معیشت ندارد، زیرا رشد تورم به‌سرعت اثر آن را از بین می‌برد. امروز وقت آن رسیده که دولت به‌جای تزریق نقدینگی، کالاهای اساسی را با نرخ مصوب و ثابت در قالب کالابرگ در اختیار خانوارها قرار دهد.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه اجرای موفق این طرح نیازمند زیرساخت‌های دقیق اطلاعاتی و نظارتی است، گفت: برای اینکه کالابرگ الکترونیکی نتیجه مطلوبی داشته باشد، باید شبکه فروشگاه‌ها، سامانه پرداخت و نظام توزیع به‌صورت یکپارچه مدیریت شود. اگر این نظارت وجود نداشته باشد و کالاها با قیمت آزاد عرضه شوند، طرح عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: کالابرگ باید به شکلی اجرا شود که نه‌تنها دهک‌های پایین، بلکه طبقات متوسط نیز از امنیت غذایی برخوردار باشند. این کار باعث ایجاد عدالت در توزیع یارانه‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اظهار کرد: برای مهار تورم کالاهای اساسی، سه اقدام باید هم‌زمان انجام شود؛ اجرای کامل کالابرگ الکترونیکی، افزایش نظارت بر زنجیره تأمین و کنترل سیاست‌های ارزی. هماهنگی میان دولت و سایر دستگاه های اجرایی در این سه محور می‌تواند فشار معیشتی بر مردم را کاهش دهد و ثبات نسبی را به بازار بازگرداند.

 

