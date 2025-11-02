توسعه دیپلماسی غذایی لازمه افزایش صادرات محصولات کشاورزی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از رشت، صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ظهر امروز در نشست خبری «اولین نمایشگاه محصولات کشاورزی، مواد غذایی، آشامیدنی و صنایع وابسته» با بیان اینکه استان گیلان به دلیل دارابودن آب‌وخاک حاصلخیز و قرارگرفتن در حاشیه دریای خزر، نقش مهمی در امنیت غذایی ایران دارد، اظهار داشت: میزان بارش باران چند روز در گیلان معادل میانگین بارش چندین استان کشور در طی سال است.

وی با اشاره به اینکه گیلان پتانسیل بالایی در تولید و صادرات محصولات کشاورزی و غذایی دارد، افزود: استان گیلان باید به‌عنوان دروازه صادرات محصولات غذایی و کالا به اوراسیا موردتوجه قرار بگیرد.

محمدی با بیان اینکه نمایشگاه یاد شده از ۲۷ تا ۳۰ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی رشت و هم‌زمان با اجلاس استانداران حاشیه دریای خزر برگزار می‌شود، گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی را برای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با بیان اینکه علاوه بر میهمانانی از کشورهای حوزه دریای خزر، تجار کشورهایی همچون کویت، عراق، افغانستان و ترکیه نیز در این نمایشگاه حضور خواهند داشت، افزود: باید تلاش کنیم محصولات تولید شده در استان و کشور را به شیوه مناسب به بازارهای هدف معرفی کنیم.

محمدی توسعه دیپلماسی غذایی را لازمه افزایش صادرات محصولات کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه فرصت‌ها و توانایی‌های استان و کشور برای تولید محصولات غذایی و صنایع وابسته، در معرض دید تجار و بازرگانان داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی و حمایت از تولید محصولات باارزش افزوده بالا مانند بلوبری و گل‌وگیاه زینتی را از برنامه‌های این سازمان عنوان کرد و ادامه داد: ناچاریم از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی و تولید دانش‌بنیان حرکت کنیم تا ضمن افزایش بهره‌وری تولید، میزان استفاده از منابع را مدیریت کنیم.

وی همچنین رعایت استانداردهای بین‌المللی و الزامات کشورهای هدف صادرات محصولات کشاورزی و غذایی را لازمه حضور هرچه بیشتر در بازارهای جهانی عنوان کرد و افزود: برگزاری نمایشگاه‌ها فرصت مناسبی را برای مذاکره تجار خارجی با تولیدکنندگان و بازرگانان کشورمان فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با اشاره افزایش تولید برنج طی سال گذشته در استان خاطرنشان کرد: قیمت محصولات کشاورزی استان گیلان خصوصاً برنج طی دوساله اخیر به سمت واقعی شدن حرکت کرده است.

محمدی از ثبت بیش از ۱۵۰ نشان تجاری در حوزه بسته‌بندی برنج خبر داد و افزود: بخش‌های ویژه در این نمایشگاه برای معرفی محصولات و توانایی‌های استان در حوزه محصولات چای و برنج در نظر گرفته شده است.

