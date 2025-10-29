مرتضی فلاح عضو شورای مرکزی و دبیر شورای استانی شبکه ایران یاران جوان استان گیلان شد/این خبر برای هفتم بوده الان چرا می فرستید؟

به گزارش ایلنا از رشت، با حکم معاون وزیر ورزش و جوانان مرتضی فلاح عضو شورای مرکزی و دبیر شورای استانی شبکه ایران یاران جوان استان گیلان شد.

مرتضی فلاح کرکان فوق تخصص پیوند کلیه و هیات علمی دانشگاه و یکی از پزشکان جوان فعال و یکی از پزشکان جوان استان گیلان است که سابقه ریاست بیمارستان بندرانزلی را در کارنامه دارد.

معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به همت اداره کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان شبکه‌ای به نام ایران یاران جوان به ادرس javanplus.ir راه اندازی کرده است که از طریق این سایت داوطلبین کمک ثبت نام و ساماندهی می‌شوند و سپس در شرایط بحرانی جهت کمک به هموطنان از این ظرفیت استفاده می‌شود.

این اقدام وزارت ورزش و جوانان یکی از شیوه‌های نوین کمک رسانی است که بر پایه استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی (NGO) و نیرو‌های داوطلب و همچنین ایجاد ارتباط بین دولت، نهاد‌ها و جامعه مدنی برای حمایت از مردم در شرایط بحرانی است

داوطلبین کمک رسانی از طریق ثبت نام در این سایت در لیست اعضای کمیته‌های کمک رسانی قرار می‌گیرند و همچنین متقاضیان دریافت کمک می‌توانند از طریق مراجعه به این سایت درخواست کمک خود را ثبت و خدمات دریافت کنند.

این شبکه به تفکیک استان‌های کشور در ۳۱ استان کشور فعال است و داوطلبین را در استان‌های مختلف جذب تا امکان کمک رسانی در حداقل زمان ممکن فراهم گردد.

این شبکه شامل ۱۱ کمیته است که از مهمترین آنها می‌توان به کمیته های: سلامت برای تامین نیاز‌های بهداشتی و دارویی، کمیته مشاوره و حمایت‌های روحی و روانی، کمیته مالی و پشتیبانی، کمیته امداد و نجات، کمیته معیشت و کمیته خدمات عمومی اشاره کرد.

از مهمترین اهداف این شبکه سازماندهی نیرو‌های داوطلب جوان برای ایفای نقش فعال و مؤثر در شرایط بحرانی، بهره برداری بهینه از ظرفیت تشکل‌ها و سمن‌های جوانان در حوزه‌های امدادی، حمایتی و اجتماعی و ارائه خدمات امدادی، معیشتی، روانی و مشاوره‌ای به آحاد مردم عنوان شده است.

انتهای پیام/