آزادسازی بیش از ۴۸۵ هکتار اراضی ملی گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، احمد آقایی امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد بازرسی کل استان گیلان در یک سال گذشته، اظهار کرد: در یک سال گذشته ۲۹۴ فقره پرونده شامل بازرسی‌های موردی، فوق العاده و برنامه‌ای رسیدگی شده است که از این تعداد ۵۴۱ فقره گزارش شامل ۳۳۰ گزارش اصلاحی، ۱۹۵ گزارش تعقیب اداری و ۱۶ گزارش تعقیب کیفری به مراجع مربوطه ارسال شده است.

وی تعداد پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود روند امور دستگاه‌های اجرایی را ۱۴۹۰ مورد اعلام کرد و افزود: تعداد کل شکایات و اعلامات رسیدگی شده به بازرسی کل ۱۲۲۳۲ مورد بوده است که شامل ۴۸۰۶ مورد شکایت و ۷۴۲۶ مورد اعلامات می‌باشد.

آقایی در مورد دغدغه‌های بخش خصوصی و سرمایه گذاران در استان گیلان اضافه کرد: بخش خصوصی یک ظرفیت و فرصت است که باید از آن استفاده کرد، سرمایه گذاران بازوان پر توان دولت هستند، با استفاده از فرصت بخش خصوصی می‌توان محرومیت زدایی و فقر زدایی در استان انجام شود.

وی ادامه داد: پس باید در راستای اقتصاد مقاومتی و ایجاد امنیت اقتصادی از سرمایه گذاران خوش نام حمایت صورت پذیرد، البته این به معنی آن نیست که نظارت صورت نپذیرد، بلکه چشمان تیز بین بازرسان همیشه در حال رصد متخلفان احتمالی است.

بازرس کل استان گیلان بر مقابله این بازرسی کل با زمین خواری، تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری‌های غیر مجاز تاکید کرد و گفت: یکی از برنامه‌های اصلی این اداره کل مقابله با زمین خواری و تصرف اراضی ملی است که در قالب بازرسی و نظارت‌های مستمر، منتج به شناسایی و آزادسازی بیش از ۴۸۵ هکتار از ابتدای مهر ۱۴۰۳ لغایت پایان شهریور ۱۴۰۴ گردیده است.

آقایی در مورد اجرای طرح هادی در گیلان تصریح کرد: متأسفانه مهم‌ترین اعتراض‌های مردم روستاها، وجود بی عدالتی، رانت و ارتباطات ناپاک است روستاییان اظهار می‌کنند، زمین‌های ما که در داخل طرح بوده را از طرح خارج و عرصه‌های جنگلی وارد طرح شده تا در آنها ویلا سازی و آپارتمان سازی اغلب توسط غیر بومیان انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در بنیاد مسکن، راه و شهر سازی و دیگر سازمان‌ها مدیرانی پر تلاش و خوبی داریم، یاد آور شد: وظیفه ما نظارت بر کارهای مأموران و کارشناس‌های اجرای طرح‌ها است که متأسفانه گزارش‌های چندانی خوبی در این خصوص و در حوزه مشاوران طرح دریافت نمی‌کنیم.

بازرس کل گیلان ضمن اشاره به سامانه‌های الکترونیکی سازمان بازرسی کل کشور افزود: مردم و شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه www.۱۳۶.ir و تلفن گویای ۱۳۶ و یا مراجعه حضوری شکایات و اعلامات خود از دستگاه‌های اجرایی را مطرح کنند که کارشناسان در بازرسی کل به این شکایات رسیدگی خواهند کرد و شهروندان نیز می‌توانند نتایج بررسی‌ها را در همین سامانه مشاهده کنند.