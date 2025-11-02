رونمایی از ۱۵ محصول جدید شرکت داروسازی کاسپین تأمین در رشت

به گزارش ایلنا از رشت، در مراسمی با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان؛ محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا و جمعی از مدیران استانی و فعالان حوزه کار و تولید، جدیدترین دستاوردهای دارویی و بهداشتی شرکت کاسپین تأمین معرفی شد.

استاندار گیلان در این مراسم با قدردانی از تلاش متخصصان داخلی اظهار کرد: توسعه تولیدات دانش‌بنیان و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع دارویی از اولویت‌های مهم گیلان است و اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز جهش اقتصادی در استان باشد.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی فعال و نوآور افزود: شرکت‌هایی مانند کاسپین تأمین با تکیه بر توان متخصصان ایرانی توانسته‌اند جایگاه ارزشمندی در صنعت داروسازی کشور به دست آورند.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مدیران این مجموعه گفت: عملکرد کاسپین تأمین نشان می‌دهد هر بنگاه اقتصادی که با تفکر علمی و مدیریت صحیح فعالیت کند، مسیر رشد و بلوغ خود را با موفقیت طی خواهد کرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه این استان از ظرفیت بالایی در حوزه صنعت و تولید برخوردار است، تصریح کرد: در شهر صنعتی رشت، بسیاری از قطعات خودروهای دو خودروساز بزرگ کشور تولید می‌شود و گیلان در حوزه‌هایی مانند صنایع لبنی، کاشی و مرغ نیز سهم قابل‌توجهی از تولید ملی را به خود اختصاص داده است.

حق‌شناس در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه شرکت کاسپین تأمین در صنعت داروسازی کشور گفت: این شرکت با سرمایه‌گذاری هدفمند و تمرکز بر تحقیق و توسعه (R&D)، توانسته گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای کیفیت تولید و تأمین داروهای بیمارستانی بردارد.

وی همچنین از پیشنهاد افزایش سرمایه این شرکت استقبال کرد و افزود: سود حاصل از فعالیت‌ها باید صرف توسعه و تجهیز خطوط تولید شود تا اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در استان استمرار یابد.

استاندار گیلان با اشاره به برگزاری قریب‌الوقوع اجلاس استانداران و نمایشگاه بین‌المللی در منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های گیلان در حوزه صنعت، به‌ویژه داروسازی است و حضور فعال شرکت‌هایی مانند کاسپین در این نمایشگاه می‌تواند مسیر صادرات دارویی را هموار کند.

وی با تأکید بر نقش گیلان در تحقق اهداف اقتصاد دارویی کشور گفت: اقلیم مناسب، نیروی انسانی متخصص و حمایت‌های مدیریتی، بستر لازم را برای تبدیل گیلان به یکی از قطب‌های اصلی تولید دارو در کشور فراهم کرده است و شرکت کاسپین تأمین می‌تواند پیشگام این مسیر باشد.

محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در آیین رونمایی از ۱۵ محصول جدید شرکت داروسازی کاسپین تأمین در رشت با قدردانی از حمایت‌های دولت و نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تولید قطره‌ها و پمادهای چشمی استریل به میزان ۵۰ درصد نیاز کشور در مجموعه کاسپین تأمین طراحی و اجرا خواهد شد که این اقدام جایگاه گیلان را به‌عنوان قطب تولید داروهای تزریقی و استریل کشور تثبیت می‌کند.

وی با اشاره به ارزش بالای داروهای وارداتی افزود: در حال حاضر ۹۸ درصد داروهای مصرفی کشور ارزشی معادل دو میلیارد دلار دارد و تنها دو درصد باقی‌مانده نیز به‌تنهایی همین میزان ارزش دارد؛ هدف ما تمرکز بر تولید همین دو درصد داروی حیاتی و استراتژیک است.

مدیرعامل شستا با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های تولید دارو در کشور گفت: شرکت کاسپین تأمین با بهره‌گیری از توان علمی متخصصان ایرانی و سرمایه‌گذاری هدفمند، توانسته در مسیر تولید داروهای بیمارستانی و حیاتی گام‌های ارزشمندی بردارد.

سعیدی با اشاره به پیشرفت‌های اخیر این مجموعه ادامه داد: کاسپین تأمین امروز به نگین صنعت داروسازی ایران تبدیل شده و این افتخار نه‌تنها برای مجموعه شستا، بلکه برای مردم گیلان نیز مایه مباهات است.

وی تصریح کرد: با تولید داخلی داروهای حیاتی قلبی و عروقی، ضمن کاهش وابستگی به واردات، زمینه تقویت صنعت داروسازی کشور و افزایش خودکفایی ملی فراهم می‌شود.

در پایان این مراسم از ۱۵ محصول جدید دارویی شرکت کاسپین تأمین شامل سوگومادکس، فنیل افرین، اسمولول، وراپامیل، مسنا، پاپاورین، والپروات سدیم و متوپرولول رونمایی شد.

همچنین پروژه تأسیسات زیربنایی و چیلر تراکمی این شرکت نیز با حضور استاندار گیلان به بهره‌برداری رسید.

