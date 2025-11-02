به گزارش ایلنا از رشت، عباس صابر، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان با اشاره به اهمیت نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ملی و اشتغال پایدار، از اجرای برنامه‌های گسترده برای توسعه بازار فروش محصولات تولیدکنندگان خرد، صنایع زودبازده و مشاغل خانگی در سطح استان خبر داد.

عباس صابر با تأکید بر اینکه پایداری اقتصادی در گرو تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط است، اظهار کرد: «شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی، در حال طراحی و اجرای طرح‌هایی است که بتواند زمینه معرفی، بازاریابی و فروش محصولات تولیدکنندگان کوچک را در بازارهای داخلی و حتی بین‌المللی فراهم کند.»

توسعه نمایشگاه‌های تخصصی و بازارهای دائمی فروش محصولات بومی

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان با اشاره به برگزاری منظم نمایشگاه‌های تخصصی و فصلی در سطح استان گفت: «نمایشگاه‌های تخصصی صنایع کوچک و مشاغل خانگی نه‌تنها فرصتی برای عرضه مستقیم محصولات هستند، بلکه بستری مؤثر برای آشنایی فعالان اقتصادی با ظرفیت‌های بومی و ایجاد شبکه‌های همکاری جدید به شمار می‌آیند. در این راستا، با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و استانداری گیلان، ایجاد بازارهای دائمی فروش محصولات تولیدی شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.»

وی افزود: «این بازارها به تولیدکنندگان کوچک کمک می‌کنند تا بدون واسطه با مشتریان نهایی در ارتباط باشند، شناخت دقیق‌تری از نیاز بازار به دست آورند و با افزایش فروش، سهم بیشتری از بازار مصرف را به خود اختصاص دهند.»

حمایت از مشاغل خانگی و صنایع زودبازده

صابر با اشاره به جایگاه مهم مشاغل خانگی و صنایع زودبازده در اشتغال‌زایی پایدار استان اظهار کرد: «در گیلان، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صنایع غذایی، صنایع‌دستی، پوشاک، فرآوری محصولات کشاورزی و گردشگری وجود دارد که با حمایت هدفمند و ایجاد بازار فروش مناسب، می‌تواند به اشتغال گسترده و افزایش درآمد خانوارها منجر شود.»

وی ادامه داد: «شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان با ارائه تسهیلات فنی، مشاوره‌ای و بازاریابی به صاحبان مشاغل کوچک، تلاش دارد مسیر تجاری‌سازی و حضور مؤثر آنان در بازار را هموار کند.»

حرکت به سوی صنعتی‌سازی متوازن و پایدار در گیلان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان با بیان اینکه هدف نهایی، ایجاد اکوسیستم صنعتی متوازن و پایدار در استان است، گفت: «ما بر این باوریم که توسعه صنعتی زمانی معنا پیدا می‌کند که تمامی حلقه‌های زنجیره تولید، از ایده تا بازار، به درستی حمایت شوند. از این رو، توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، آموزش نیروی انسانی، ایجاد خوشه‌های صنعتی و تسهیل در فرآیند استقرار واحدهای تولیدی از اولویت‌های اصلی شرکت در سال جاری است.»

صابر همچنین افزود: «با همکاری بخش خصوصی و نهادهای محلی، در تلاش هستیم تا گیلان را به یکی از قطب‌های موفق صنایع کوچک کشور تبدیل کنیم؛ جایی که تولیدکنندگان با اتکا به دانش، نوآوری و بازار پایدار، آینده‌ای روشن برای اقتصاد منطقه رقم بزنند.»

نگاه آینده‌نگر به توسعه بازارهای ملی و بین‌المللی

در پایان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان خاطرنشان کرد: «توسعه صادرات محصولات صنایع کوچک از طریق ایجاد پایگاه‌های فروش در بازارهای هدف منطقه‌ای، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیجیتال مارکتینگ، از برنامه‌های اصلی ما برای سال آینده است. هدف ما این است که محصولات تولیدی استان گیلان نه‌تنها در بازار داخلی، بلکه در بازارهای جهانی نیز جایگاه شایسته خود را پیدا کنند.»

