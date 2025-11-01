استاندار گیلان:
مشکلات ۱۱ هزار واحد مسکونی گیلان تا سال آینده برطرف میشود
استاندار گیلان از بررسی و رفع مشکلات پروژههای مسکنی استان تا سال آینده خبر داد و گفت: با همکاری بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و بانکها، روند اجرای طرحهای نهضت ملی و حمایتی تسریع میشود.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس امروز در گفتگو با رسانه ها با اشاره به برگزاری نشست شورای مسکن استان گیلان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار واحد مسکونی با عناوین مختلف از جمله نهضت ملی مسکن، مسکن جوانان، مسکن حمایتی و حتی طرحهای باقیمانده مسکن مهر در سطح استان بهویژه در شهرستان رودبار در دست اجراست.
وی افزود: بخش زیادی از این واحدها با مشکلاتی از جمله تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی، صدور مجوز از سوی دستگاههای خدماترسان، یا مسائل مربوط به صدور پروانه ساختمانی مواجه بودهاند.
استاندار گیلان با بیان اینکه بخشی از این پروژهها از سال ۱۳۹۹ تاکنون بلاتکلیف ماندهاند، گفت: در نشست شورای مسکن تصمیمگیری شد که وضعیت همه این پروژهها به تفکیک بررسی شود تا موانع هر طرح مشخص و برای رفع آنها تصمیمات عملیاتی اتخاذ شود.
حقشناس با اشاره به مصوبات جلسه شورای مسکن تصریح کرد: مقرر شد دستگاههای خدماترسان از جمله شهرداریها، مجوزهای لازم برای حفاری و تأمین زیرساختها را صادر کنند تا پروژهها به مرحله بهرهبرداری برسند.
وی ادامه داد: همچنین بانکهای عامل موظف شدند در پروژههایی که امکان اتمام و تحویل در سال جاری وجود دارد، تسهیلات بانکی را بهموقع پرداخت کنند تا واحدها بدون توقف به اتمام برسند.
استاندار گیلان افزود: برخی پروژهها به دلیل تفاوت در میزان آورده متقاضیان با مشکل تأمین مالی روبهرو هستند که مقرر شد بنیاد مسکن و ادارهکل راه و شهرسازی استان نسبت به تفکیک و اولویتبندی این پروژهها اقدام کنند تا روند پیشرفت آنها تسریع شود.
حقشناس با تأکید بر اینکه رویکرد دولت مردمی در بخش مسکن، خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه است، گفت: در مجموع مقرر شد بخشی از این ۱۱ هزار واحد مسکونی تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد و بخش دیگر نیز با همکاری دستگاههای متولی و سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر تا سال آینده تکمیل و تحویل متقاضیان شود.
وی با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی استان در اجرای طرحهای مسکنی تصریح کرد: همه دستگاهها موظفاند برای تحقق وعده دولت در زمینه تأمین مسکن مردم، هماهنگی و همافزایی بیشتری داشته باشند.
استاندار گیلان در پایان خاطرنشان کرد: با برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و پرداخت بهموقع تسهیلات، امیدواریم مردم گیلان بهزودی ثمره این اقدامات را در قالب خانهدار شدن در طرحهای نهضت ملی مسکن شاهد باشند.