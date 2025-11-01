به گزارش ایلنا، مراسم کلنگ‌زنی طرح آبرسانی شهرستان آستارا و پروژه ارتقای کیفیت تصفیه‌خانه آب شرب بهارستان ظهر شنبه با حضور رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور، مدیرکل منابع آب استان گیلان، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم، جزئیات دو پروژه مهم در حوزه تأمین و ارتقای کیفیت آب شرب شهرستان آستارا تشریح شد.

طرح آبرسانی شهرستان آستارا با هدف تأمین آب شرب شهرهای آستارا و لوندویل و روستاهای مسیر خط انتقال آب طراحی شده است. بر اساس مطالعات مرحله اول، جمعیت تحت پوشش این طرح در افق ۱۴۲۰ حدود ۱۶۱ هزار نفر پیش‌بینی شده است.

مطابق با مصوبات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، نیاز آبی شهرستان آستارا در افق ۱۴۲۰ معادل ۶۸۰ لیتر بر ثانیه برآورد شده که ۲۸۰ لیتر بر ثانیه آن از تصفیه‌خانه بهارستان و ۴۰۰ لیتر بر ثانیه از تصفیه‌خانه چلوند تأمین خواهد شد.

اجزای این طرح شامل احداث آبگیر چلوند، تصفیه‌خانه چلوند، مخازن ذخیره آب در شهرهای آستارا و لوندویل و خطوط انتقال آب است. هزینه کل عملیات بالغ بر ۵,۷۵۹ میلیارد ریال برآورد شده و مدت اجرای پیمان ۳۰ ماه تعیین شده است.

در ادامه این مراسم، پروژه ارتقای کیفیت تصفیه‌خانه آب شرب بهارستان نیز معرفی شد. این پروژه شامل نصب ۷ دستگاه فیلتر شنی است که با اجرای آن، کیفیت آب شرب شهرستان آستارا بهبود یافته و ظرفیت تصفیه‌خانه از ۲۱۰ لیتر بر ثانیه به ۲۸۰ لیتر بر ثانیه افزایش خواهد یافت.

این طرح با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست و برای تکمیل آن، ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

