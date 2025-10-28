اجرای طرح «طاها» با هدف توانمندسازی کسبوکار خرد در گیلان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از اجرای طرح ملی حمایتی «طاها» در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف اتصال کسب و کارهای خرد و کارگاههای محلی به بازار های بزرگ طراحی شده است.
به گزارش ایلنا از رشت، علی لقمانی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای طرح ملی حمایتی طاها خبر داد و گفت: این طرح با هدف اتصال کسبوکارهای خرد و کارگاههای محلی به بازارهای بزرگ و شبکههای تأمین و فروش طراحی شده است تا هم تولیدکنندگان سود بیشتری ببرند و هم اشتغال پایدار در شهرستانها شکل بگیرد.
وی افزود: در بسیاری از شهرها و روستاهای استان تولیدکنندگان کوچک با چالشهایی مانند کمبود سرمایه در گردش و محدودیت دسترسی به بازار روبهرو هستند لذا طرح طاها برای رفع همین موانع طراحی شده و با ابزار نوین تأمین مالی، تولیدکنندگان میتوانند مواد اولیه را به صورت اعتباری دریافت کرده و محصولات خود را با فروش مطمئن عرضه کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در ادامه از همه فعالان حوزه پوشاک، به ویژه کارگاههای کوچک، تعاونیها و تولیدکنندگان محلی دعوت کرد تا با تکمیل پرسشنامه توانمندسازی زنجیره پوشاک در شناسایی دقیق ظرفیتها و نیازهای تولیدکنندگان سراسر کشور مشارکت کنند.
لقمانی ادامه داد: متقاضیان برای شرکت در طرح و تکمیل پرسشنامه، باید به این آدرس https://www.mcls.gov.ir/fa/clothingsupply مراجعه کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در پایان تصریح کرد: با استقبال و مشارکت فعال در تکمیل پرسشنامه، زمینه برای توانمندسازی تولیدکنندگان پوشاک و به دنبال آن توسعه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در کشور و استان فراهم خواهد شد.