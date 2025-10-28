معاون هماهنگی عمرانی استاندار گیلان عنوان کرد:
محور کلاچای–قزوین، مسیر جایگزین کاهش ترافیک آزادراه قزوین–رشت
معاون هماهنگی عمرانی استاندار گیلان عنوان کرد: محور کلاچای به رحیمآباد و قزوین، محوری با مشکلات زیرساختی است که عملیات بهسازی و روکش آسفالت آن در سال جاری با پیگیری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گیلان و با اعتبارات ملی در حال انجام است.
به گزارش ایلنا از رشت، میرمحمد غراوی، در جریان بازدید از محور کلاچای به رحیمآباد و قزوین، از روند بهسازی و ایمنسازی این محور اصلی بازدید کرد.
این بازدید با حضور امیر مرادی، فرماندار شهرستان رودسر و مهندس فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گیلان انجام شد.
غراوی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: محور کلاچای به رحیمآباد و قزوین، محوری با مشکلات زیرساختی است که عملیات بهسازی و روکش آسفالت آن در سال جاری با پیگیری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گیلان و با اعتبارات ملی در حال انجام است.
وی افزود: طول این پروژه در حوزه استان گیلان حدود ۷۰ کیلومتر و از ادامه مسیر تا قزوین نیز حدود ۱۱۰ کیلومتر است که انشاءالله با تامین اعتبارات لازم به پایان خواهد رسید.
معاون عمرانی استانداری گیلان با اشاره به شناسایی بیش از ۲۲ نقطه حادثهخیز در این مسیر، تصریح کرد: در بازدید امروز مشخص شد که این محور دارای قوسهای نامناسب و پیچهای خطرناک زیادی است که باید برای تامین ایمنی تردد، نسبت به رفع آنها اقدام فوری صورت گیرد.
غراوی خاطرنشان کرد: برای تسریع در روند بهسازی و آسفالت این محور، اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون ایمنی راههای استان و همچنین شورای معادن در دستور کار است تا از مصالح حاصل از کنارههای مسیر در اجرای پروژه استفاده شود.
وی این محور را یک راه جایگزین موثر دانست و گفت: با بهرهبرداری از این مسیر، علاوه بر خدمترسانی به روستاهای مسیر، بخش رحیمآباد و منطقه، میتوان بخشی از ترافیک محور آزادراه قزوین-رشت را به این محور منتقل و از بار ترافیکی ورودی به مرکز استان کاست.
معاون استاندار گیلان با بیان اینکه امسال ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیمانکاران در بخشهایی از مسیر مستقر شدهاند و ما پیگیر تسریع در روند اجرا هستیم و امیدواریم تا قبل از پایان سال، بخش اعظمی از این اعتبار جذب شود.
وی همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، نماینده شهرستان رودسر در مجلس شورای اسلامی را در تکمیل هرچه سریعتر این پروژه کلیدی خواستار شد.
در این سفر معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری، بخشدار بخش رحیمآباد و جمعی از اعضای شورای بخش نیز معاون عمرانی استانداری گیلان را همراهی کردند.