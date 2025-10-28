اجرای طرح نشاط اجتماعی با هدف ارتقای سلامت روان جامعه

به گزارش ایلنا از رشت، علی فتح‌اللهی در بازدید از خیریه لبخند جاوید خزر در رشت با قدردانی از خدمات داوطلبانه فعالان این مجموعه، اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که بیش از هر زمان دیگری جامعه نیازمند تقویت حس نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نهادینه‌سازی فرهنگ مهربانی است. فعالیت‌های خالصانه سمن‌ها، پایه اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی را در استان تقویت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه کار خیر باید برای رضای خدا و حفظ کرامت انسان‌ها انجام شود، افزود: سمن‌ها نه‌تنها در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نقش دارند، بلکه در بازسازی روحیه امید و همدلی در جامعه نیز تأثیرگذارند. نگاه انسانی و بی‌منت خیران و داوطلبان، بزرگ‌ترین پشتوانه فرهنگی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

فتح‌اللهی با بیان اینکه اداره‌کل امور اجتماعی گیلان در تلاش است تا سمن‌ها را از نقش اجرایی صرف به نقش تصمیم‌ساز و سیاست‌یار اجتماعی ارتقا دهد، خاطرنشان کرد: در کارگروه‌های مرتبط با کودکان کار، متکدیان، بیماران خاص و مسائل روانی – اجتماعی همچون خودکشی، از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده خواهیم کرد تا تصمیم‌گیری‌ها از دل واقعیت‌های میدانی و تجربه‌های مردمی برآید.

مدیرکل امور اجتماعی گیلان ادامه داد: چند طرح در حوزه‌های نشاط اجتماعی، خانواده و پیشگیری از آسیب‌ها به تهران ارائه شده که سه طرح آن نهایی و آماده‌ی اجراست. اجرای این طرح‌ها با محوریت سمن‌ها و نظارت دولت انجام می‌شود تا مردم خود مجری برنامه‌های اجتماعی باشند.

وی در تشریح یکی از این طرح‌ها گفت: طرح نشاط اجتماعی با هدف ارتقای سلامت روان جامعه، کاهش تنش‌های خانوادگی و افزایش تعاملات مثبت میان نوجوانان و خانواده‌ها طراحی شده است. اجرای آن با محوریت سمن‌ها و همکاری آموزش و پرورش صورت می‌گیرد و قرار است در مدارس و محلات هدف آغاز شود.

فتح‌اللهی همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ گفت‌وگو و همدلی در جامعه تأکید کرد و افزود: گاهی یک لبخند، یک جمله‌ی محبت‌آمیز یا شنیدن درد دل یک شهروند، اثری به‌مراتب عمیق‌تر از کمک مالی دارد. باید مهربانی را به عنوان سرمایه‌ای اجتماعی در رفتار روزمره نهادینه کنیم تا جامعه‌ای با نشاط‌تر و همدل‌تر داشته باشیم.

وی در پایان تصریح کرد: اداره‌کل امور اجتماعی گیلان آماده است با همکاری سمن‌های فعال، طرح‌های آموزشی، فرهنگی و مهارتی را با هدف کاهش فقر، ارتقای سلامت اجتماعی و تقویت حس تعلق اجتماعی در سطح استان اجرا کند. باور ما این است که بدون حضور مردم، هیچ سیاست اجتماعی پایداری شکل نخواهد گرفت.

