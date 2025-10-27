دیدار نماینده ولیفقیه در گیلان با جامعه پرستاری
نماینده ولی فقیه در گیلان به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) با جامعه پرستاری دیدار کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، آیت الله رسول فلاحتی ظهر دوشنبه به مناسبت فرخنده میلاد حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت با حضور در بیمارستان فوقتخصصی قلب و عروق دکتر حشمت رشت و بیمارستان آموزشی درمانی رازی، ضمن دیدار صمیمی با پرستاران و کادر درمان، این روز را به آنان تبریک گفت.
در این بازدید که با همراهی جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد، آیتالله فلاحتی با حضور در بخشهای مختلف بیمارستان، از نزدیک در جریان روند خدماترسانی پرستاران به بیماران قرار گرفت و بار دیگر بر جایگاه والا و ارزشمند پرستاران در نظام سلامت کشور تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در گیلان و امام جمعه رشت با قدردانی از زحمات شبانهروزی پرستاران گفت: پرستاران از خود گذشتگانی هستند که با الهام از سیرهی حضرت زینب کبری (س)، با صبر، ایثار و مهربانی در مسیر التیام دردهای مردم گام برمیدارند. سلامت جامعه مدیون تلاشهای خالصانه آنان است.
نماینده مردم شریف گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سختیهای کار پرستاران در دوران همهگیری کرونا، افزود: جامعه باید بیش از پیش قدرشناس تلاشهای این قشر فداکار باشد و مسئولان نیز در بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی آنها کوشا باشند.
در جریان این بازدید، آیتالله فلاحتی همچنین با عیادت از بیماران بستری در بخشهای مختلف بیمارستان، برای آنان آرزوی سلامتی و شفای عاجل نمود و از کادر درمان بابت مراقبت دلسوزانه از بیماران تقدیر کرد.