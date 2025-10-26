مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان:
حفظ کرامت انسانی باید محور طرح های اجتماعی باشد
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت: در اجرای طرح های اجتماعی، نگاه انسانی و حفظ شأن و کرامت افراد باید در اولویت برنامهها و تصمیمگیریها قرار گیرد.
به گزارش ایلنا از رشت، علی فتحاللهی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان با اشاره به ضرورت نگاه تخصصی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی، اظهار کرد: مباحث اجتماعی و فرهنگی از دغدغههای مشترک مردم و مسئولان است و برای رفع این دغدغهها باید با انسجام، همافزایی و مشارکت جمعی عمل کنیم.
وی با بیان اینکه حفظ کرامت انسانی در اجرای طرحها و برنامههای اجتماعی باید در اولویت باشد، افزود: نباید به بهانه کمک به افراد، شأنیت آنها زیر سوال برود یا در این مسیر آسیبهای جدیدی ایجاد شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تأکید بر اینکه فعالیتهای اجتماعی نباید صرفاً با نگاه مالی دنبال شود، تصریح کرد: رسالت اصلی ما ایجاد بسترهای فرهنگی و اصلاح نگرشها نسبت به آسیبهای اجتماعی است تا با فرهنگسازی بتوان مسیر اصلاح و بهبود را در جامعه هموار کرد.
وی با اشاره به نقش مؤثر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حوزههای مختلف کشور، گفت: در عرصههای اجتماعی و فرهنگی نیز میتوان از ظرفیتهای محتوایی و اجرایی این ستاد بهرهمند شد. نگاه ما به ستاد، نگاهی همافزا و مبتنی بر همکاری برای حل مسائل و ایجاد ظرفیتهای جدید است.
فتحاللهی همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت مجموعههای مردمی تأکید کرد و افزود: هر جا کار به مردم سپرده شده، نتیجه مطلوبی حاصل شده است. بنابراین باید با توانمندسازی تشکلها و گروههای مردمی، از ظرفیت آنها برای حل مسائل اجتماعی بهره گرفت.
وی در پایان ضمن قدردانی از خدمات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حوزههای مختلف، اظهار کرد: با همکاری و وفاق میان دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و مجموعههای مردمی میتوان گامهای مؤثری در جهت توانمندسازی جامعه و حل آسیبهای اجتماعی برداشت.