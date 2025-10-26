توقیف ۱۷ تن شن و ماسه غیرمجاز در سراوان رشت

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: مأموران کلانتری سراوان حین کنترل خودرو‌های عبوری، به دو دستگاه کامیون مشکوک شده و آنها را متوقف کردند، در بازرسی انجام‌شده، بیش از ۱۷ تن شن و ماسه غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله توقیف‌شده را حدود ۴۵۰ میلیون ریال برآورد کرده اند گفت: رانندگان ۳۵ و ۵۰ ساله این خودرو‌ها برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت در پایان ضمن تأکید بر برخورد قاطع پلیس با متجاوزان به حریم منابع طبیعی افزود: برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و دریا‌ها موجب تخریب محیط زیست می‌شود و شهروندان می‌توانند موارد مشابه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

