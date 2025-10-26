خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقیف ۱۷ تن شن و ماسه غیرمجاز در سراوان رشت

توقیف ۱۷ تن شن و ماسه غیرمجاز در سراوان رشت
کد خبر : 1705161
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت از توقیف دو کامیون حامل بیش از ۱۷ تن شن و ماسه غیرمجاز در سراوان و معرفی متهمان به مرجع قضائی خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: مأموران کلانتری سراوان حین کنترل خودرو‌های عبوری، به دو دستگاه کامیون مشکوک شده و آنها را متوقف کردند، در بازرسی انجام‌شده، بیش از ۱۷ تن شن و ماسه غیرمجاز کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله توقیف‌شده را حدود ۴۵۰ میلیون ریال برآورد کرده اند گفت: رانندگان ۳۵ و ۵۰ ساله این خودرو‌ها برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت در پایان ضمن تأکید بر برخورد قاطع پلیس با متجاوزان به حریم منابع طبیعی افزود: برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و دریا‌ها موجب تخریب محیط زیست می‌شود و شهروندان می‌توانند موارد مشابه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ