گیلان پیشتاز توسعه آماری است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان با بیان اینکه امنیت اطلاعات در نظام آماری ثبتی‌ مبنا تضمین‌ شده است، گفت: گیلان پیشتاز توسعه آماری است.

به گزارش ایلنا از رشت،محمد رضا رستمی امروز  در همایش گرامیداشت «روز ملی آمار و برنامه‌ریزی» اظهار کرد: این مراسم با عنوان «روز آمار هوشمند و حکمرانی داده‌محور» و با هدف تبیین اهمیت داده‌های دقیق در تصمیم‌گیری‌های کلان و توسعه پایدار برگزار شد.

رستمی در این همایش با تأکید بر نقش حیاتی آمار در برنامه‌ریزی ملی گفت: اگر آمار نباشد برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست و اگر برنامه‌ریزی بدون داده‌های صحیح انجام شود موفقیت آن بسیار محدود خواهد بود.

وی با اشاره به حرکت کشور به سوی نظام آماری ثبتی مبنا افزود: در این سبک داده‌ها از منابع رسمی مانند ثبت احوال، بانک‌ها، علوم پزشکی و جهاد کشاورزی استخراج می‌شود که ضمن کاهش هزینه‌ها دقت و سرعت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان همچنین به امنیت و محرمانگی اطلاعات در این روش اشاره کرد و گفت: اطلاعات فردی به‌صورت محرمانه نگهداری می‌شود و تنها داده‌های عمومی و میانگین‌ها برای تحلیل‌های آماری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ از آمادگی استان برای اجرای این طرح خبر داد و گفت: در سال‌های اخیر با همکاری حدود ۸۰ نفر از دانشجویان رشته آمار طرح‌های متعددی از جمله سرشماری کشاورزی، نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی به‌صورت میدانی و ثبتی اجرا شده است.

رستمی با بیان اینکه گیلان در ارزیابی‌های مرکز آمار ایران جزو استان‌های برتر کشور معرفی شده است افزود: در جشنواره شهید رجایی نیز گیلان موفق به کسب رتبه اول در شاخص‌های توسعه آماری شد.

شعار امسال مرکز آمار ایران به مناسبت روز ملی آمار و برنامه‌ریزی راهبری نظام آماری ثبتی مبنا با پوشش جامع، دسترسی همگانی و داده با کیفیت اعلام شده است.

