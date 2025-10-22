خبرگزاری کار ایران
شهردار پیربازار خبر داد:

بهسازی و آسفالت یک کیلومتر از معبر اصلی شهر پیربازار

بهسازی و آسفالت یک کیلومتر از معبر اصلی شهر پیربازار
شهردار پیربازار با اشاره به تعریض و بهسازی و آسفالت بیش از یک کیلومتر از معبر اصلی شهر در خیابان شهید رزمجو محدوده جاده پیربازار به رشت گفت: در این مسیر ۳۵۰۰ متر مربع تعریض و آسفالت شد.

به گزارش ایلنا از رشت، سجاد علیپور در جمع خبرنگاران با اشاره به تعریض و بهسازی و آسفالت بیش از یک کیلومتر از معبر  اصلی شهر در  خیابان شهید رزمجو محدوده جاده پیربازار به رشت گفت: در این مسیر ۳۵۰۰ متر مربع تعریض و آسفالت شد.

شهردار پیربازار با بیان اینکه ۲۵۰۰ متر از این مسیر در دو طرف جدول گذاری با کانیوو صورت گرفت افزود؛ در فاز بعدی اجرای پیاده راه سازی به طول تقریبی بیش از یک و نیم کیلومتر در دو طرف خیابان شهید رزمجو در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی تصریح کرد:  اجرای رفیوژ میانی و روشنایی و ایجاد فضای سبز این بلوار در دستور کار قرار دارد.

علیپور از همکاری شهروندان ساکن در این مسیر که در اجرای این پروژه عام المنفعه با مدیریت شهری همکاری کردند تشکر کرد و بیان داشت: قطعاً توسعه شهری بدون مشارکت شهروندان تحقق نمی یابد و در این راستا در هر شهری که شهروندان آگاه و همراهی داشته باشد قطعاً در بازه زمانی کوتاه تری به توسعه خواهد رسید.

شهردار پیربازار در ادامه بیان داشت: لکه گیری آسفالت خیابان ها و کوچه های سطح شهر آغاز شده و همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی اجرای پروژه های زیربنایی و عمرانی را یکی از اولویت های مجموعه مدیریت شهری با تاکید اعضای شورای اسلامی این شهر دانست و افزود: طی روزهای آینده شن ریزی کوچه های سطح شهر آغاز خواهد شد.

