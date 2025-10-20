استاندار گیلان:
تکمیل راهآهن رشت-آستارا حلقه مفقوده توسعه تجارت دریای خزر است
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای دریای خزر گفت: تکمیل پروژه راهآهن رشت–آستارا را عاملی کلیدی در توسعه تجارت دریای خزر است.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس در بیستودومین اجلاس شورای بینالمللی همکاریهای تجاری اتاق بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر (ICBC) که در تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت بخش نرمافزاری بهرهبرداری از ظرفیتهای دریای خزر اظهار داشت: زیرساختهای ریلی و دریایی مناسبی در سه دهه اخیر ایجاد شده اما بهرهبرداری از این ظرفیتها کمتر از ۲۵ درصد است.
وی افزود: خط ریلی به بندر امیرآباد و بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی متصل شده و با وجود این زیرساختها، تنها حدود ۲۵ میلیون تن کالا در بنادر خزر جابهجا میشود که با توجه به تخلیه و بارگیری دوطرفه، رقم واقعی بار حدود ۱۲ میلیون تن است؛ این در حالی است که ظرفیت حملونقل کشورهای حاشیه خزر، به ویژه ایران و روسیه، بسیار بیشتر است.
استاندار گیلان با اشاره به حجم پایین حمل کانتینر در بنادر خزر، گفت: عملکرد بنادر ایران در سال گذشته زیر ۲۰ هزار کانتینر و قزاقستان زیر ۴۰ هزار کانتینر بوده که نشاندهنده استفاده محدود از ظرفیت خزر است.
وی خاطرنشان کرد: حجم تبادلات تجاری بین کشورهای منطقه در حال افزایش است، اما همچنان کم است و در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن کالا است.
حقشناس به افتتاح مسیرهای هوایی جدید، از جمله پرواز آستاراخان اشاره کرد و افزود: اگرچه زیرساختهای سختافزاری متعددی ایجاد شده، اما بهرهوری پایین و عدم استفاده از ظرفیت نرمافزاری باعث شده است ظرفیتهای بیبدیل دریای خزر هنوز به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرند.
وی با اشاره به اهمیت مسیر شمال–جنوب و دستور دولت برای تکمیل راهآهن رشت–آستارا گفت: در مسیر ۱۶۲ کیلومتری این پروژه تاکنون ۶۰ کیلومتر آزادسازی شده و پیشبینی میشود تا پایان سال بخشی قابل توجهی از مسیر آماده بهرهبرداری شود تا حلقه مفقوده شبکه ریلی شمال کشور تکمیل شود.
استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: هدف دولت در گیلان استفاده حداکثری از ظرفیت دریای خزر است و امیدواریم با همکاری کشورهای همسایه بتوانیم سهم واقعی خود را در تجارت دریای خزر به دست آوریم.