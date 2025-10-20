جریمه ۴۳ میلیارد تومانی متخلفان عرضه مرغ گرم در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، تیمور پورحیدری گفت: با اجرای طرح‌های نظارتی و انجام هزار و ۷۸ مورد بازرسی، از ابتدای سال تا پایان مهر ماه، صاحبان ۲۸۳ واحد صنفی عرضه کننده مرغ گرم، به دلیل تخلف بیش از ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان جریمه شدند.

وی با بیان اینکه بیشترین موارد تخلف در حوزه عرضه مرغ گرم در استان گران فروشی و عرضه خارج از شبکه بود، افزود: همچنین بازرسان صمت استان امسال ۲۱۵ پرونده قاچاق کالا به ارزش بیش از ۵۶ میلیارد تومان را پس از ۲ هزار و ۳۵۷ مورد بازرسی ثبت کردند که بیشترین این پرونده‌ها مربوط به کالا‌های سلامت محور دارویی و آرد بود.

وی با اشاره به نتایج نظارت بازرسان صمت استان بر بازار آرد و نان اشاره کرد و گفت: در مجموع ۶ هزار ۹۰۸ مورد بازرسی در این حوزه انجام و هزار ۶۶۳ پرونده تخلف به ارزش ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تشکیل شد.

