در ۷ ماهه نخست امسال:
جریمه ۴۳ میلیارد تومانی متخلفان عرضه مرغ گرم در گیلان
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهر، صاحبان ۲۸۳ واحد عرضه کننده مرغ گرم در استان به دلیل تخلف، بیش از ۴۳ میلیارد تومان جریمه شدند.
به گزارش ایلنا از رشت، تیمور پورحیدری گفت: با اجرای طرحهای نظارتی و انجام هزار و ۷۸ مورد بازرسی، از ابتدای سال تا پایان مهر ماه، صاحبان ۲۸۳ واحد صنفی عرضه کننده مرغ گرم، به دلیل تخلف بیش از ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان جریمه شدند.
وی با بیان اینکه بیشترین موارد تخلف در حوزه عرضه مرغ گرم در استان گران فروشی و عرضه خارج از شبکه بود، افزود: همچنین بازرسان صمت استان امسال ۲۱۵ پرونده قاچاق کالا به ارزش بیش از ۵۶ میلیارد تومان را پس از ۲ هزار و ۳۵۷ مورد بازرسی ثبت کردند که بیشترین این پروندهها مربوط به کالاهای سلامت محور دارویی و آرد بود.
وی با اشاره به نتایج نظارت بازرسان صمت استان بر بازار آرد و نان اشاره کرد و گفت: در مجموع ۶ هزار ۹۰۸ مورد بازرسی در این حوزه انجام و هزار ۶۶۳ پرونده تخلف به ارزش ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تشکیل شد.