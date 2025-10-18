رفع تصرف زمین ۵۰ میلیارد تومانی در تالش

به گزارش ایلنا از تالش،اصغر خودکار ظهر شنبه در در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: یک مورد تصرف غیرقانونی در اراضی حفاظت‌شده شهرستان تالش شناسایی و با حکم قضایی، عملیات رفع تصرف و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز با حضور مأمورین مرتبط با موفقیت انجام گرفت.

وی افزود: متخلف با قطع درختان ارزشمندی از جمله بلوط، انجیلی، لیلکی و کاج دست‌کاشت اقدام به ساخت آلونک و آماده‌سازی مسیر جاده‌کشی در دل طبیعت کرده بود که با هوشیاری مأمورین و پیگیری‌های حقوقی از ادامه تخریب جلوگیری شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش اظهار داشت: ارزش ریالی درختان قطع شده حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان و ارزش زمین تصرف شده بالغ بر پنجاه میلیارد تومان برآورد شده است این خسارت‌ها علاوه بر جنبه مالی، آسیب جدی به اکوسیستم منطقه وارد کرده است.

خودکار ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی تأکید کرد: با هرگونه تعرض به منابع طبیعی و اراضی حفاظت‌شده به صورت قاطع برخورد خواهد شد و حفظ طبیعت وظیفه‌ای همگانی و مسئولیتی ملی است که تنها با مشارکت مردم و نهادهای ذی‌ربط محقق می‌شود.

