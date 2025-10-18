خبرگزاری کار ایران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

تولیدکنندگان غذا و دارو در شرایط سخت اقتصادی جهاد می‌کنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر لزوم همراهی کارشناسان و بازرسان با تولیدکنندگان گفت: فعالان عرصه غذا و دارو در شرایط سخت اقتصادی جهاد می‌کنند

به گزارش ایلنا از رشت،  محمد تقی آشوبی شنبه در نشست بزرگداشت روز جهانی غذا، دارو و لوازم آرایشی بهداشتی که در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد با اشاره به اهمیت معاونت غذا و دارو در ساختار دانشگاه اظهار کرد: در این معاونت ابتدا غذا و سپس دارو قرار دارد چرا که تغذیه سالم پایه سلامت جامعه است.

وی با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی گفت: امروز شما در شرایطی سخت، جهاد می‌کنید و ما مدیون زحمات شما هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: تولید کنندگان نه تنها تولید می‌کنند بلکه اشتغال ایجاد کرده و باید قدردان این تلاش‌ها باشیم.

آشوبی با تأکید بر لزوم همراهی کارشناسان و بازرسان با تولیدکنندگان افزود: کارشناسان و بازرسین دانشگاه باید در کنار شما باشند تا تولیدات شما مورد پسند جامعه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: هدف از بازرسی، حمایت از سلامت عمومی و ارتقای کیفیت تولید نه ایجاد مانع است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به شرایط خاص استان گیلان از جمله آلودگی منابع آب زیرزمینی گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حوزه غذا و دارو به‌واسطه تعامل مؤثر با تولیدکنندگان جزو دانشگاه‌های برتر کشور شناخته می‌شود.

آشوبی هدف از برگزاری این نشست را ایجاد فضایی دوستانه برای گفتگو و قدردانی از فعالان این حوزه عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود: این تعامل سازنده زمینه‌ساز ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مردم استان باشد.

