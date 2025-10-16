فرماندار رشت:
تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام رشت ضرورت دارد
فرماندار رشت با تاکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام گفت: اختصاص بودجه و پیگیری اجرای این پروژهها در اولویت کمیته برنامه ریزی شهرستان قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا از رشت، سید اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید میدانی از پروژههای عمرانی شهرستان، از جمله پروژه دیوار حائل رودخانه سیاه اسطلخ و پروژه تقاطع غیرهمسطح آیتالله رودباری با اشاره به اولویتهای کمیته برنامهریزی شهرستان، گفت: تکمیل پروژههای نیمهتمام و اختصاص بودجه برای اجرای آنها در رأس برنامههای کمیته قرار دارد و همه دستگاههای اجرایی موظفند با پیگیری و تلاش دوچندان این پروژهها را به سرانجام برسانند تا نیازهای ضروری مردم و مطالبات آنان پاسخ داده شود.
فرماندار رشت با اشاره به اهمیت این پروژه برای هدایت بار ترافیکی شهر و تسهیل رفت و آمد روستای سیاه اسطلخ گفت: مشکل اجرایی پروژه در مسیر رفع شدن است و عملیات احداث پل ادامه خواهد یافت. تکمیل این پل باعث هدایت مسیرهای گلسار، گلزاران و فلکه جهاد به سمت دیگر شهر مثل پیربازار و ولکس شده و برای شهر و روستای سیاه اسطلخ بسیار مفید خواهد بود.
وی افزود: این پروژه نه تنها به تسهیل ترافیک شهری کمک میکند، بلکه برای رونق اقتصادی و رفاه ساکنان روستا نیز نقش مهمی خواهد داشت و بخش قابل توجهی از دغدغههای مردم را کاهش میدهد.
میرغضنفری همچنین با اشاره به اهمیت نظارت مستمر میدانی بر پروژهها، گفت: پیگیری دقیق و بازدیدهای منظم باعث میشود مشکلات و موانع موجود سریعتر شناسایی و رفع شوند و اجرای پروژهها با کیفیت و سرعت بیشتری پیش رود. این بازدیدها برای شناسایی موانع اداری و فنی ضروری است.
فرماندار رشت در بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح آیتالله رودباری، تاکید کرد: شهرداری اقدامات خوبی برای کاهش گرههای ترافیکی انجام داده است، اما برای کسب رضایت کامل شهروندان نیاز به پیگیری و اقدامات منسجمتر و تلاش دوچندان وجود دارد. اجرای برنامههای ترافیکی باید علمی و مطالعاتی باشد تا مشکلات شهری به شکل پایدار کاهش یابد.
میرغضنفری با اشاره به اهمیت رینگ شهری، تصریح کرد: تکمیل رینگ شهری که در دستور کار شهرداری قرار دارد از پروژههای حیاتی شهر است و تحقق آن نیازمند هماهنگیهای استانی و ملی و تخصیص اعتبارات قابل توجه است. این پروژه به کاهش مشکلات ترافیکی و بهبود خدمات شهری کمک قابل توجهی خواهد کرد.
فرماندار رشت در ادامه از مرکز ماده ۱۶ شهرستان رشت بازدید و با تاکید بر ضرورت تلاش دوچندان دستگاهها، گفت: روند خدماتدهی و حمایت از بیماران این مرکز باید با جدیت ادامه یابد تا افراد تحت درمان بتوانند سریعتر بازتوانی و بازگشت به جامعه را تجربه کنند.