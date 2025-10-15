به گزارش ایلنا از رشت، مجتبی شکوری، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست ارائه گزارشی از عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ و تبیین روند فعالیت‌های شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

وی با اشاره به حساسیت و گستردگی مأموریت‌های شرکت ملی پخش، گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت است که وظیفه اصلی آن تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌های نفتی در سراسر کشور است. در استان گیلان نیز این مأموریت با دقت و حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود تا هیچ‌گونه خللی در خدمت‌رسانی به مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد نشود.

شکوری ادامه داد: استان گیلان دارای دو ناحیه عملیاتی فعال در قالب ساختار سازمانی شرکت است که هر یک مسئولیت تأمین و توزیع سوخت در شهرستان‌های زیرمجموعه خود را برعهده دارند. همچنین دو انبار نفت فعال و مجموعه سوخت‌رسانی هواپیمایی مستقر در کنار فرودگاه رشت، زیرمجموعه این اداره‌کل محسوب می‌شوند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گیلان تعداد جایگاه‌های فعال استان را ۱۳۶ جایگاه عنوان کرد و افزود: این جایگاه‌ها شامل جایگاه‌های عرضه بنزین، نفت‌گاز و فرآورده‌های ویژه است که به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند. علاوه بر آن، عملیات پایش، نظارت و کنترل هوشمند بر تمامی جایگاه‌ها از طریق سامانه‌های نرم‌افزاری اختصاصی شرکت انجام می‌شود. در حال حاضر کمتر از ۳۰ جایگاه به‌صورت موقت غیرفعال هستند که در حال پیگیری برای رفع موانع و بازگشایی آنها هستیم.

وی با بیان اینکه نظارت بر فعالیت جایگاه‌ها با همکاری دستگاه‌های همکار از جمله اداره‌کل استاندارد و شرکت‌های بازرسی انجام می‌شود، گفت: تمامی فعالیت‌ها با هدف رعایت اصول ایمنی، کیفیت سوخت و سلامت تجهیزات دنبال می‌شود.

شکوری در ادامه با اشاره به حجم بالای مصرف‌کنندگان فرآورده‌های نفتی در استان تصریح کرد: بیش از ۴۰ هزار واحد مصرف‌کننده فعال در بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، صنعتی، خدماتی و دولتی در گیلان وجود دارد که به‌صورت مستمر از خدمات شرکت استفاده می‌کنند.

وی گفت: تنها در بخش فرآورده‌های مایع، حجم توزیع سالانه در استان بیش از دو میلیارد لیتر است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود و نشان از گستره و اهمیت مأموریت شرکت ملی پخش در گیلان دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گیلان همچنین به اقدامات انجام‌شده برای پایداری ذخایر سوخت در استان اشاره کرد و افزود: تأمین پایدار سوخت در شرایط خاص آب‌وهوایی، ایام پیک مصرف و همچنین در مسیر آزادراه‌ها از اولویت‌های مهم شرکت است. تمام تلاش ما بر این است که دسترسی آسان مردم به سوخت و پشتیبانی مطمئن از فعالیت‌های اقتصادی، بدون وقفه تداوم یابد.

وی با اشاره به هوشمندسازی فرآیندها و ثبت اطلاعات مصرف‌کنندگان در سامانه‌های ملی، گفت: اکنون تمامی بخش‌ها از طریق سامانه‌های مرتبط با وزارت نفت احراز و کنترل می‌شوند تا تخصیص سوخت به شکل هدفمند و شفاف انجام گیرد.

شکوری خاطرنشان کرد: رویکرد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گیلان در دوره جدید، حرکت به سمت خدمات‌رسانی دقیق، هوشمند و پاسخگو به نیاز مردم است و امیدواریم با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و همراهی رسانه‌ها، بتوانیم مسیر توسعه و پایداری تأمین انرژی در استان را با قوت بیشتری ادامه دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گیلان از رشد مصرف فرآورده‌های نفتی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: میزان فروش بنزین در استان در این مدت به ۹۷۷ میلیون لیتر رسیده که در مقایسه با ۹۱۰ میلیون لیتر مدت مشابه سال گذشته، رشد ۷.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

شکوری با اشاره به میانگین مصرف روزانه بنزین در استان افزود: در نیمه نخست امسال میانگین روزانه فروش بنزین در گیلان ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بوده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر ثبت شده است.

وی از رکوردشکنی فروش بنزین در ۲۱ شهریورماه خبر داد و گفت: در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور که تعطیل رسمی بود، میزان فروش بنزین در جایگاه‌های استان به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید و دو روز بعد، جمعه ۲۱ شهریورماه، این رقم با ثبت ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر رکورد تازه‌ای را به جا گذاشت. در این روز بیش از دو هزار و ۳۷ نازل در جایگاه‌های استان فعال بودند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گیلان با تأکید بر اینکه در نیمه نخست امسال هیچ‌گونه تعطیلی در جایگاه‌های عرضه سوخت گزارش نشده است، افزود: مشکلی در روند تأمین و فروش بنزین در سطح استان وجود نداشت و عرضه سوخت به‌صورت پایدار انجام شد.

شکوری درباره مصرف گازوئیل نیز گفت: در نیمه نخست امسال ۲۲۱ میلیون لیتر گازوئیل در گیلان به فروش رسیده، در حالی که در مدت مشابه پارسال این رقم ۲۱۳ میلیون لیتر بود که رشد ۳.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به نقش گردشگری در افزایش مصرف سوخت اظهار کرد: به دلیل حجم بالای سفرها به استان گردشگری گیلان، پیک مصرف فرآورده‌های نفتی در روزهای پرتردد، به‌ویژه عصرهای چهارشنبه، ثبت می‌شود که همزمان با ورود مسافران به استان است.

شکوری از فعالیت ۱۳۶ جایگاه عرضه سوخت در گیلان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۳۰ جایگاه عرضه CNG در استان فعال است که ۶۱ باب از آن تک‌منظوره و ۴۰ باب دومنظوره هستند و علاوه بر گاز طبیعی، گاز مایع نیز عرضه می‌کنند.

وی افزود: از میان دو هزار و ۳۷ نازل فعال در استان، کمتر از ۳۰ نازل از نظر سامانه هوشمند غیرفعال است که برای استانی با وسعت گیلان، رقم قابل‌قبولی محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گیلان همچنین از پیشرفت ذخیره‌سازی سوخت استان خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ظرفیت ذخیره‌سازی مخازن به بیش از ۹۶ درصد رسیده و حدود ۵ میلیون لیتر فضای خالی برای مواقع اضطراری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای صنایع بزرگ از جمله نیروگاه‌ها و کارخانه‌های سیمان، ذخیره‌سازی سوخت به مدت ۱۵ روز تا یک ماه پیش‌بینی شده تا پایداری سیستم انرژی استان حفظ شود.

شکوری با اشاره به تأمین سوخت دوم برای واحدهای آماده بهره‌برداری گفت: اولویت با گاز مایع است اما در برخی مناطق، نفت سفید نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر بیش از ۴۵۰ مصرف‌کننده عمده گاز مایع و ۴۰ هزار مصرف‌کننده جزء در استان داریم که حدود ۹ هزار واحد از آن‌ها مربوط به تراکتورهای فعال است.

وی همچنین از توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری و هماهنگی بین جایگاه‌ها خبر داد و گفت: تاکنون اطلاعات ۱۱۹ باب جایگاه در سطح استان به‌روزرسانی شده و اطلاعات خانوارها و مصرف‌کنندگان در سامانه‌ها در حال تکمیل است.

