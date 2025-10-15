به گزارش ایلنا از بندرانزلی، هادی حق‌شناس امروز (چهارشنبه) در آیین گرامیداشت روز جهانی دریانوردی که با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران حوزه دریا و دریانوردان در اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان برگزار شد، با اشاره به موقعیت راهبردی سواحل شمالی کشور اظهار کرد: تاکنون ما شمالی‌ها با دریا زندگی نکرده‌ایم، بلکه پشت به دریا زیسته‌ایم، در حالی‌که آینده توسعه گیلان و شمال کشور با دریا گره خورده است.

وی با بیان اینکه واژه «شیلات» در گذشته بیشتر جنبه خشکی داشته و ارتباطی با دریانوردی نداشت، افزود: امروز زمان آن رسیده تا با نگاهی نو به دریا، ظرفیت‌های بزرگ حمل‌ونقل، صید، گردشگری و آموزش دریایی را در استان فعال کنیم.

استاندار گیلان با اشاره به تحولات اخیر در صنعت دریایی کشور گفت: طی دو سال گذشته، شمار کشتی‌های با پرچم جمهوری اسلامی ایران از حدود ۵۰ فروند به بیش از ۱۰۰ فروند و تعداد دریانوردان از یک‌هزار نفر به بیش از سه‌هزار نفر افزایش یافته است؛ این شاخص‌ها نشان از جهش محسوس در صنعت دریانوردی کشور دارد.

حق‌شناس با اشاره به سفر اخیر هیئت‌های عالی‌رتبه روسیه و جمهوری آذربایجان و وزیر راه و شهرسازی به گیلان خاطرنشان کرد: بر اساس توافقات انجام‌شده، مقرر شده سالانه ۱۵ میلیون تن بار از مسیر آستارا عبور کند که تحقق آن نقش تعیین‌کننده‌ای در فعال‌سازی کریدور بین‌المللی شمال–جنوب خواهد داشت.

وی ظرفیت بنادر گیلان را بیش از ۲۰ میلیون تن اعلام کرد و افزود: با بهره‌برداری از پروژه راه‌آهن رشت–آستارا، اتصال ریلی به بنادر شمالی کشور تکمیل می‌شود و این موضوع تحولی بزرگ در ترانزیت کالا و توسعه اقتصادی استان رقم خواهد زد.

به گفته استاندار گیلان، توسعه دریایی تنها به ساخت اسکله و بندر محدود نمی‌شود و لازم است در کنار زیرساخت‌های فیزیکی، به تربیت نیروی انسانی متخصص، آموزش دریانوردی و شکل‌گیری قطب‌های علمی و فنی در این حوزه توجه شود. وی تأکید کرد: بندرانزلی می‌تواند به مرکز آموزش و خدمات دریانوردی کشور تبدیل شود.

حق‌شناس همچنین با اشاره به ویژگی‌های اقلیمی گیلان تصریح کرد: این استان برخلاف بسیاری از مناطق کشور با بحران فرونشست و کم‌آبی مواجه نیست و از نظر طبیعی و زیست‌محیطی، بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های دریایی و بندری دارد.

وی با یادآوری پیشینه تاریخی ایران در تسلط بر دریاها گفت: کشورمان در گذشته بر چهار دریا از جمله خزر، عمان، سرخ و مدیترانه تسلط داشت و امروز نیز با بهره‌گیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی و دسترسی به دریای خزر و اقیانوس هند، می‌تواند جایگاه خود را در تجارت دریایی منطقه بازیابد.

استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: سواحل شمال کشور، به‌ویژه گیلان و بنادر آن از جمله بندرانزلی و آستارا، می‌توانند در آینده نزدیک به محور توسعه تجارت، آموزش، تعمیرات کشتی و حمل‌ونقل ترکیبی کشور تبدیل شوند.