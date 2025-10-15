خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل برق گیلان:

پست سیار ۶۳.۲۰ کیلوولت بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی رشت احداث شد

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان گفت: جهت تغذیه بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت، پست سیار ۶۳.۲۰ کیلوولت گیلار احداث شد.

به گزارش ایلنا از رشت، عادل سلیمانی امروز چهارشنبه ۲۳ مهر در جمع خبرنگاران، درباره پروژه احداث پست برق گیلار رشت، اظهار کرد: هدف از احداث پست برق گیلار، تغذیه بیمارستان جدید ۴۲۱ تختخوابی لاکان و همچنین پاسخگویی به نیاز مشترکین مسکونی و صنعتی در جنوب شهرستان رشت است.

وی با تأکید بر نقش شرکت برق منطقه‌ای گیلان به عنوان پیشتاز در اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه، افزود: انجام چنین کارهای معنوی و خداپسندانه‌ای را برگ زرینی در کارنامه درخشان شرکت برق منطقه‌ای تلقی می‌کنیم؛ چراکه پست برق گیلار یک پروژه حیاتی و استراتژیک در حوزه سلامت استان است.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان با بیان اینکه پروژه حیاتی گیلار با سرمایه‌گذاری بالغ بر هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است، گفت: با به مدار آمدن پست گیلار، ضمن افزایش چشمگیر قابلیت اطمینان شبکه و اصلاح ضعف ولتاژ در مناطق تحت پوشش، ظرفیت شبکه فوق توزیع استان به میزان ۳۰ مگاولت آمپر افزایش یافته است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و عام‌المنفعه بودن پست مذکور و نیاز حیاتی حوزه درمان به انرژی پایدار، این پروژه با تلاش شبانه‌روزی و جهادی کارشناسان، در سریع‌ترین زمان ممکن اجرا و بهره‌برداری شد.

