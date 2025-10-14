رفع تصرف بخش بزرگی از منطقه حفاظت شده لیسار

به گزارش ایلنا از تالش، علی اصغر خودکار با اشاره به اینکه ۳۲ هزار هکتار از زمین‌های لیسار تالش جزو مناطق حفاظت شده هستند گفت: فردی سودجو ۲۶ هزار و ۷۰۰ مترمربع از این زمین‌های حفاظت شده را تصرف کرده بود که این زمین‌ها با همکاری نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، ماموران انتظامی و حکم قضایی از متصرف پس گرفته شد.

وی با بیان اینکه متصرف این زمین را با سیم خاردار و پایه‌های چوبی محصور کرده و قصد تغییر کاربری داشت، افزود: همه آثار تصرف از این زمین حفاظت شده جمع آوری شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش گفت: به گفته کارشناسان این مقدار زمین در همین منطقه به قیمت ۱۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.

دوستداران محیط زیست می‌توانند هرگونه تخریب، تصرف و آلودگی محیط زیست را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و به محیط‌بانان در حفاظت از محیط زیست کمک کنند.

اصغر خودکار افزود: منطقه حفاظت شده لیسار با ۳۲ هزار هکتار مساحت، یکی از مناطق ۴ گانه و قدیمی حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست کشور محسوب شده و از اکوسیستم‌های متنوع و تنوع زیستی منحصر به فردی برخوردار است.

انتهای پیام/