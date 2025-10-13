هفت استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان در فهرست دانشمندان ۲ درصد برتر جهان

به گزارش ایلنا از رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: فرحناز جوکار، پروین بابایی، فریبرز منصور قناعی، سامان معرفی‌زاده، جلیل جعفری، سهیل حسین‌پور و عنایت‌الله همایی‌راد، هفت تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه هستند که در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفتند و این موفقیت علمی نشان‌دهنده انجام فعالیت‌های پژوهشی اثرگذار و مورد توجه جامعه بین‌المللی از سوی پژوهشگران این دانشگاه و در ادامه تلاش‌های مستمر دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش حاصل شده است.

