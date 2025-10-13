هفت استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان در فهرست دانشمندان ۲ درصد برتر جهان
هفت عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان، قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا از رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: فرحناز جوکار، پروین بابایی، فریبرز منصور قناعی، سامان معرفیزاده، جلیل جعفری، سهیل حسینپور و عنایتالله هماییراد، هفت تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه هستند که در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفتند و این موفقیت علمی نشاندهنده انجام فعالیتهای پژوهشی اثرگذار و مورد توجه جامعه بینالمللی از سوی پژوهشگران این دانشگاه و در ادامه تلاشهای مستمر دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش حاصل شده است.