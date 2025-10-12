خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهردار فومن خبر داد؛

اتمام عملیات آسفالت خیابان شهید مشتاق احمدی و اجرای جدولگذاری خیابان شهید شکوری

اتمام عملیات آسفالت خیابان شهید مشتاق احمدی و اجرای جدولگذاری خیابان شهید شکوری
کد خبر : 1698928
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار فومن از اتمام عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان شهید مشتاق احمدی در محله شهر بیجار خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، یکی از مطالبات چندین‌ساله شهروندان این منطقه محقق شد.

به گزارش ایلنا، کاظم قربانی، شهردار فومن در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان شهید مشتاق احمدی و کوچه‌های مرتبط با آن، در مجموع به مساحت ۵ هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شهرداری، پس از انجام مراحل قانونی و عقد قرارداد با پیمانکار، اجرا و به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به همکاری و حمایت اعضای شورای اسلامی شهر افزود: احداث پل، پیاده‌روسازی و نصب کفپوش، کاشت درختان بومی و زینتی، توسعه فضای سبز و گل‌کاری در طول سال، از جمله اقدامات تکمیلی شهرداری در محله شهر بیجار بوده است که در راستای بهبود چهره شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اجرا شده است.

شهردار فومن ادامه داد: هم‌زمان با اجرای این پروژه، عملیات جدول‌گذاری خیابان شهید شکوری نیز به‌عنوان بخشی از طرح زیرسازی و آسفالت این خیابان، توسط پیمانکار و با نظارت اداره فنی و عمرانی شهرداری در حال انجام است.

قربانی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری فومن با هدف توسعه متوازن شهری و ارتقای سطح خدمات‌رسانی، اجرای پروژه‌های عمرانی متعددی را به‌صورت هم‌زمان در نقاط مختلف شهر در دستور کار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ