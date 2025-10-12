شهردار فومن خبر داد؛
اتمام عملیات آسفالت خیابان شهید مشتاق احمدی و اجرای جدولگذاری خیابان شهید شکوری
شهردار فومن از اتمام عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان شهید مشتاق احمدی در محله شهر بیجار خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، یکی از مطالبات چندینساله شهروندان این منطقه محقق شد.
به گزارش ایلنا، کاظم قربانی، شهردار فومن در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان شهید مشتاق احمدی و کوچههای مرتبط با آن، در مجموع به مساحت ۵ هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شهرداری، پس از انجام مراحل قانونی و عقد قرارداد با پیمانکار، اجرا و به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به همکاری و حمایت اعضای شورای اسلامی شهر افزود: احداث پل، پیادهروسازی و نصب کفپوش، کاشت درختان بومی و زینتی، توسعه فضای سبز و گلکاری در طول سال، از جمله اقدامات تکمیلی شهرداری در محله شهر بیجار بوده است که در راستای بهبود چهره شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اجرا شده است.
شهردار فومن ادامه داد: همزمان با اجرای این پروژه، عملیات جدولگذاری خیابان شهید شکوری نیز بهعنوان بخشی از طرح زیرسازی و آسفالت این خیابان، توسط پیمانکار و با نظارت اداره فنی و عمرانی شهرداری در حال انجام است.
قربانی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری فومن با هدف توسعه متوازن شهری و ارتقای سطح خدماترسانی، اجرای پروژههای عمرانی متعددی را بهصورت همزمان در نقاط مختلف شهر در دستور کار دارد.