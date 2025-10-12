خبرگزاری کار ایران
افتتاح آزمایشگاه یک کارخانه صنایع غذایی در لاهیجان

افتتاح آزمایشگاه یک کارخانه صنایع غذایی در لاهیجان
کد خبر : 1698822
به مناسبت هفته استاندارد، آزمایشگاه همکار یک کارخانه صنایع غذایی در شهرک صنعتی لاهیجان به بهره برداری رسید.

به گزارش ایلنا از لاهیجان،این آزمایشگاه در مساحت ۱۵۰ مترمربع، با سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی به بهره برداری رسید و با افتتاح آن برای ۷ نفر شغل ایجاد شده است. 
مدیر کل استاندارد گیلان در حاشیه افتتاح این آزمایشگاه با اشاره به نقش آزمایشگاه‌های همکار در حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات گفت: آزمایشگاه همکار، یک مرکز تخصصی و معتبر است که با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و تیمی مجرب با ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت بالا، می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های مختلف در زمینه‌های متعدد مورد نیاز صنایع باشند. 
مهدی محمدی با اشاره به افتتاح آزمایشگاه همکار یک کارخانه صنایع غذایی با تأیید صلاحیت از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در شهرک صنعتی لاهیجان افزود: این آزمایشگاه در حوزه صنایع غذایی و فرآورده‌های قنادی شامل ویفر، بیسکویت، تافی، آب‌نبات، شیرینی‌های آردی، کیک و کلوچه فعالیت دارد و همچنین دارای بخش تخصصی میکروبیولوژی محصولات قنادی و شیرینی است.

 

