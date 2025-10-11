خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار رشت:

نظارت سازمان بازرسی زمینه‌ ساز خدمت بهتر به مردم است

نظارت سازمان بازرسی زمینه‌ ساز خدمت بهتر به مردم است
کد خبر : 1698410
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار رشت بر اهمیت نظارت دقیق و منصفانه برای حفظ قانون‌مداری تأکید کرد و گفت: نظارت سازمان بازرسی زمینه‌ ساز خدمت بهتر به مردم است.

به گزارش ایلنا از رشت، اسماعیل میرغضنفری. امروز  در دیدار با بازرس کل گیلان به مناسبت روز سازمان بازرسی کل کشور ضمن تبریک این روز به مجموعه کارکنان سازمان بازرسی، اظهار کرد: سازمان بازرسی با رویکرد دلسوزانه و در عین حال قاطع خود، بازوی توانمند قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخلفات است. نظارت دقیق و کارشناسانه این سازمان به ما کمک می‌کند تصمیم‌ها در چارچوب قانون و با هدف خدمت‌رسانی مؤثرتر اتخاذ شود.

وی با اشاره به اهمیت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی افزود: همواره تأکید کرده‌ام که باید قانون را تا می‌شود به نفع مردم خم کنیم، اما هرگز قانون‌شکنی نکنیم. فلسفه وجودی قانون حمایت از حقوق مردم است و اگر با نگاه درست تفسیر شود، هیچ مانعی برای خدمت صادقانه ایجاد نمی‌کند.

فرماندار رشت همچنین از همراهی سازمان بازرسی با مجموعه فرمانداری و ادارات شهرستان تقدیر کرد و گفت: توصیه‌ها و گزارش‌های کارشناسی سازمان بازرسی موجب اصلاح رویه‌ها، ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد عمومی می‌شود و مسیر اجرای قانون را برای مدیران هموارتر می‌سازد.

در این دیدار، جان احمد آقایی، بازرس کل گیلان نیز با قدردانی از نگاه تعاملی فرمانداری رشت، بر استمرار همکاری‌ها و اجرای دقیق قانون در مسیر خدمت‌رسانی سالم به مردم تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ