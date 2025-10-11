خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل راه آهن شمال ۲ :

ایستگاه راه‌آهن رشت مجهز به مسیر ویژه نابینایان شد

ایستگاه راه‌آهن رشت مجهز به مسیر ویژه نابینایان شد
کد خبر : 1698407
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل راه آهن شمال ۲ گفت: به منظور تسهیل تردد افراد دارای محدودیت بینایی، ایستگاه راه‌آهن رشت مجهز به مسیر ویژه کف‌پوش‌های برجسته شد.

به گزارش ایلنا از رشت، رحمت رحمت‌نژاد پیش از ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر گفت: در این پروژه مسیر ویژه‌ای با استفاده از کف‌پوش‌های راهنما (تزئینی – برجسته) در سالن مسافری نصب شده است تا امکان هدایت ایمن و آسان افراد دارای محدودیت بینایی از ورودی ایستگاه به بخش‌های مختلف فراهم شود.

وی افزود: این اقدام در چارچوب سیاست‌های شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای بهبود دسترس‌پذیری ایستگاه‌ها برای همه اقشار جامعه انجام شده است تا محیط‌های ایستگاهی بیش از پیش در دسترس و ایمن باشند.

رحمت‌نژاد تصریح کرد: با اجرای این مسیر ویژه، ایستگاه راه‌آهن رشت به عنوان یکی از ایستگاه‌های شاخص و مجهز به امکانات ویژه افراد دارای محدودیت بینایی در ناحیه شمال ۲ شناخته می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ