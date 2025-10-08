فرمانداری های گیلان کمیته های فنی تسهیلگری سرمایه گذاری تشکیل دهند

به گزارش ایلنا از رشت، یونس رنجکش در جلسه کمیته اشتغال و سرمایه گذاری و رفع مشکلات سرمایه گذاران شهرستان فومن گفت : تشکیل این کمیته که متناظر آن در استانداری و توسط اداره کل هماهنگی و امور سرمایه گذاری و اشتغال برگزار می شود نقش مهمی در هدایت سرمایه گذاران و بررسی و رفع مشکلات سرمایه گذاری ها خواهد داشت.

وی اظهار کرد : عدم راهنمایی و هدایت صحیح سرمایه گذاران در شهرستان ها و تقاضا محور بودن سرمایه گذاری ها به دلیل آشنا نبودن از شرایط و نیازهای شهرستان چالشی جدی در تحقق نیافتن بسیاری از تقاضا ها است که در صورت تشکیل کمیته های فنی تسهیلگری سرمایه گذاری زیر نظر فرمانداری ها مشکلات و موانع بهتر رفع می شود.

وی یاد آورشد : به دلیل اشرافیت فرمانداری ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به ظرفیت های سرمایه گذاری و قوانین و دستورالعمل ها با در نظر گرفتن فرصت محور بودن سرمایه گذاری ها مراحل صدور مجوزها و راهکارهای پشتیبانی و حمایت از سرمایه گذار ی ها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد گرفت.

رنجکش افزود : متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده شده است بدون در نظر گرفتن برخی شرایطو الزامات اجرای طرح های سرمایه گذاری در شهرستان ها افراد با مراجعه به مراکز غیر مرتبط و دریافت راهنمایی های غیر کارشناسی، در دستگاه‌های اجرایی سرگردان می شوند که در صورت پیگیری امور از طریق مراجع ذی صلاح شهرستان ها مشکلات و معطلی سرمایه گذاری ها بر طرف خواهد شد.

وی گفت : اصلاح رویه ها و قوانین مخل سرمایه گذاری و داشتن نگاه ملی به فرصت ها موجب رونق سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها می شود که در این زمینه باید همه همراه باشند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل تبصره هتی مختلف قانون بودجه در حمایت از طرح های سرمایه گذاری اشاره و افزود : هیچ محدودیتی برای حمایت در صورت توجیه پذیر بودن طرح ها نداریم و تلاش خواهیم کرد از منابع در اختیار در کار گروه رونق تولید حمایت های لازم انجام شود.

مدیر کل دفتر هماهنگی اشتغال و سرمایه گذاری استانداری گیلان که در چهارمین جلسه شهرستانی کمیته فنی تسهیلگری سرمایه گذاری سخن می گفت از تخصیص حدود ۴۰۰میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۵ با نرخ چهار درصد برای کسب و کارهای خانگی و حمایت از طرح های اشتغالزایی زودبازده و کوچک برای شهرستان فومن از طریق نهادهای حمایتی در سال جاری خبر داد.

بازدید از چند طرح سرمایه گذاری از دیگر برنامه های حضور مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گیلان در شهرستان فومن بود.

