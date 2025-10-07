فتح الهی:
تقویت سرمایههای فرهنگی در مناطق کم برخوردار ضرورت دارد
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تأکید بر ضرورت رویکرد محلهمحور در مدیریت مناطق کمبرخوردار و حاشیهنشین گفت: تقویت سرمایههای فرهنگی و اجتماعی در این مناطق ضرورت دارد.
به گزارش ایلنا از رشت، علی فتحاللهی ظهر سه شنبه در نشست کارگروه علمی – عملیاتی حاشیه نشینی استان گیلان که با هدف پیگیری برنامه اقدام مدیریت محله محور برگزار شد، با تأکید بر اهمیت استمرار این نشستها اظهار کرد: در بازدید اخیر استاندار گیلان از پنج محله استان، نزدیک به ۱۰۰ مصوبه در حوزههای مختلف به تصویب رسید و تلاش میکنیم جلسات مشابه هر ماه یا هر ۴۰ روز یکبار بهصورت منظم برگزار شود تا روند رسیدگی به مسائل اجتماعی و فرهنگی این مناطق ادامهدار باشد.
وی با اشاره به اهمیت توجه به حوزههای فرهنگی و اجتماعی در مدیریت شهری افزود: تجربه نشان داده است که پیامدهای اجتماعی گاه تأثیرگذارتر از خسارات ناشی از بلایای طبیعی هستند. اگرچه وقوع زلزله در گذشته جان هزاران نفر را گرفت، اما تأثیر اجتماعی یک حادثه کوچک میتواند در سطح بینالمللی فشارهای بیشتری بر کشور وارد کند. این موضوع ضرورت توجه ویژه به حوزههای فرهنگی و اجتماعی را بیش از پیش آشکار میکند.
فتحاللهی با تأکید بر اینکه مسائل اجتماعی و فرهنگی تکبعدی نیستند، گفت: عواملی چون سطح سواد، وضعیت اقتصادی، فرهنگ عمومی، تابآوری اجتماعی، اشتغال، امکانات و حتی شرایط امنیتی در کنار هم ساختار اجتماعی را شکل میدهند. پرداختن همزمان و هماهنگ به این حوزهها میتواند بسیاری از مشکلات امنیتی و سیاسی را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه مسئولان در برابر مردم و خداوند پاسخگو هستند، تصریح کرد: اعتبارات در اختیار دستگاهها منابع ملی و استانی هستند و باید بهصورت هدفمند و مؤثر هزینه شوند. برنامهریزیها نیز باید مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی روز انجام گیرد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با اشاره به افزایش چشمگیر هزینههای پروژههای عمرانی طی سالهای اخیر گفت: هزینه ساخت یک کیلومتر آسفالت که در سال ۱۳۷۹ حدود یک میلیون تومان بود، امروز به بیش از ۶ میلیارد تومان رسیده است. همچنین مدرسهای ششکلاسه که پیشتر با ۶۰۰ میلیون تومان احداث میشد، اکنون بیش از ۱۵ میلیارد تومان هزینه دارد. این ارقام نشان میدهد که مدیریت منابع و تصمیمگیری با توجه به محدودیتهای مالی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
فتحاللهی بر نقشآفرینی مردم و معتمدان محلی در اجرای طرحها تأکید کرد و گفت: هرچه پروژهها مردمیتر باشند، اثرگذاری آنها بیشتر خواهد بود و سرمایه اجتماعی افزایش مییابد. اعتماد مردم سرمایهای ارزشمند است که باید از آن صیانت کرد.
او با اشاره به لزوم مستندسازی فعالیتها در آستانه دهه فجر اظهار کرد: تمام دستگاههای اجرایی موظفاند آخرین اقدامات و برنامههای خود را در قالب گزارشهای مصور و مستند ارائه دهند تا ضمن اطلاعرسانی شفاف، این اقدامات از طریق رسانهها و صدا و سیما به آگاهی عموم برسد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان همچنین از پیگیری اختصاص حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی رودخانه خونگرم خبر داد و افزود: قرار است این موضوع در شورای برنامهریزی استان مطرح و پس از تصویب، تأمین اعتبار شود.
وی در ادامه با اشاره به لزوم توجه ویژه به وضعیت جانبازان استان گفت: رسیدگی به مسائل و مشکلات جانبازان، بهعنوان سرمایههای ارزشمند انقلاب، از اولویتهای جدی ما در حوزه اجتماعی و فرهنگی است و برنامهریزیهای لازم برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی این عزیزان در حال انجام است.
فتحاللهی با اشاره به ضرورت توجه به مناطق کمبرخوردار و حاشیهنشین افزود: تراکم بالای جمعیت در این مناطق سبب میشود که حتی پروژههای کوچک عمرانی مانند آسفالت یک خیابان، زندگی هزاران نفر را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع نشاندهنده اهمیت ویژه این مناطق در افزایش رضایتمندی عمومی و تحکیم پیوند مردم با نظام است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید از فرصت مسئولیتی که در اختیار ما قرار گرفته نهایت استفاده کنیم و با همافزایی و همکاری بین دستگاهها، اقدامات مؤثر و ماندگاری را در راستای ارتقای کیفیت زندگی مردم بهویژه در مناطق کمتر برخوردار اجرایی کنیم.