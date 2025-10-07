به گزارش ایلنا از رشت، یعقوب رخش بهار، سرپرست پارک ملی بوجاق اعلام کرد: مأموران یگان حفاظت این پارک دیروز موفق شدند یک پرنده شکاری از گونه لیل (Milvus migrans) را که در تله‌های غیرمجاز گرفتار شده بود، نجات دهند.

وی در ادامه بیان داشت: پس از انجام معاینات دامپزشکی و اطمینان از سلامت کامل پرنده، این گونه ارزشمند در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

وی افزود: این پرنده از گونه‌های شکاری مهم منطقه محسوب می‌شود و نقش مؤثری در کنترل جمعیت جوندگان و حفظ تعادل اکوسیستم ایفا می‌کند. این اقدام نمونه‌ای از تلاش‌های مستمر یگان حفاظت برای پایش و کنترل مناطق تحت مدیریت و مقابله با شکار غیرمجاز است.

رخش بهار با اشاره به فعالیت‌های روزانه محیط‌بانان گفت: محیط‌بانان با گشت‌های منظم، ضمن شناسایی تله‌ها و تجهیزات غیرمجاز، سلامت جانوران را تضمین کرده و آن‌ها را به زیستگاه طبیعی‌شان بازمی‌گردانند.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط‌ زیست شامل پارک ملی، منطقه شکارممنوع، منطقه حفاظت‌شده و اثر طبیعی ملی، موضوع را از طریق سامانه رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.

سرپرست پارک ملی بوجاق در پایان تأکید کرد: حفاظت از پرندگان و گونه‌های جانوری، کلید حفظ تعادل طبیعی و سلامت محیط‌زیست است و مشارکت شهروندان نقش مؤثری در صیانت از طبیعت و ارتقای تنوع زیستی منطقه دارد.

