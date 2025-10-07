مدیرکل دیوان محاسبات گیلان:
نظارت مؤثر با تعامل سازنده دستگاههای اجرایی امکانپذیر است
مدیرکل دیوان محاسبات گیلان در دیدار با نماینده عالی دولت گفت: نظارت مؤثر با تعامل سازنده دستگاههای اجرایی امکانپذیر است.
به گزارش ایلنا از رشت، امید نبیزاده، مدیرکل دیوان محاسبات گیلان، با اشاره به مأموریتهای این نهاد گفت: نظارت مؤثر در سایه تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی محقق میشود و هدف دیوان، پیشگیری و بهبود عملکرد مالی و اداری استان است.
وی از حمایتهای استاندار در تقویت نظم مالی قدردانی کرد.
بنابر اعلام روابط عمومی دیوان محاسبات، هادی حقشناس، استاندار گیلان نیز ضمن تقدیر از تلاشهای دیوان محاسبات ، این نهاد را بازوی نظارتی ارزشمند نظام اداری دانست و بر اهمیت شفافیت مالی و جلوگیری از تخلفات تأکید نمود.