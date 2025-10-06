حضور استاندار گیلان در نقطه صفر مرزی
استاندار گیلان با حضور در نقطه صفر مرزی شمال غرب کشور، از روند فعالیتهای لشکر عملیاتی ۱۶ قدس بازدید و از تلاشهای نیروهای این یگان در تأمین امنیت مرزها قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس در جریان این بازدید که با همراهی سردار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان و سرتیپ دوم پاسدار سبحان تاور، فرمانده لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان انجام شد، با تشریح اهمیت مأموریتهای مرزی، بر نقش تعیینکننده نیروهای مسلح در حفظ امنیت و ثبات کشور تأکید کرد.
استاندار گیلان ضمن قدردانی از آمادگی کامل نیروهای لشکر عملیاتی ۱۶ قدس برای مقابله با تهدیدات احتمالی، گفت: همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح، ضامن پایداری امنیت در مرزهای کشور است.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و ژئوپولیتیکی مرزهای ایران افزود: این خاک با فداکاری و خون رزمندگان و فرماندهان حفظ شده است؛ اگر انقلاب اسلامی و ایستادگی نیروهای مسلح نبود، امروز مرزها چنین استوار و امن نمیماند.
حقشناس با یادآوری بخشی از تاریخ ایران بیان کرد: دو برابر مساحت فعلی کشور در دوران قاجار و پهلوی از خاک ایران جدا شد، اما امروز به برکت خون شهدا و ایثار نیروهای مسلح، مرزهای کشور با اقتدار حفظ شده است.
وی همچنین لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان را یکی از افتخارات استان و کشور دانست و گفت: این لشکر در دوران دفاع مقدس و سالهای پس از آن، شهدای والامقامی را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده و جلوهای از وفاداری جوانان گیلانی به انقلاب اسلامی است.