فرمانده سپاه قدس گیلان:
امنیت جامعه ثمره تلاشهای شبانهروزی نیروهای انتظامی است
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به نقش بیبدیل نیروهای امنیتی در حفظ آرامش عمومی، گفت: امنیت جامعه مرهون تلاشهای شبانهروزی و بیوقفه نیروهای انتظامی است.
به گزارش ایلنا از رشت، سردار حمید دامغانی صبح یکشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان گیلان، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای فراجا، از زحمات شبانهروزی نیروهای انتظامی تقدیر کرد.
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به جایگاه استان گیلان بهعنوان یکی از قطبهای گردشگری کشور، افزود: خدمترسانی مطلوب به گردشگران و تأمین امنیت آنان، نیازمند برنامهریزی دقیق و تلاش فراوان است.
وی امنیت عمومی را حاصل مجاهدتهای نیروهای پلیس دانست و افزود: نیروهای امنیتی نقش بیبدیلی در حفظ آرامش جامعه ایفا میکنند.
سردار حسین حسنپور فرمانده انتظامی گیلان نیز با تقدیر از حضور همکاران سپاه در برنامههای هفته نیروی انتظامی اظهارکرد: خدمت ما ذخیرهای برای انجام مأموریتهاست که امید است در پیشبرد اهداف، بهویژه تأمین امنیت برای آحاد مردم، مؤثر واقع شود.
فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به برگزاری دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان، این برنامه را حاصل تلاش خالصانه و زحمتکش مجموعه سپاه دانست و افزود: این کنگره با همکاری نهادها و دستگاههای مختلف برگزار شد و بسیار موفق بود.
وی تصریح کرد:هر برنامهای برای موفقیت باید جایگاه مخاطب را بشناسد؛ همانگونه که گروههای هنری، تئاتر یا ورزشکاران به مخاطب و تماشاگر توجه دارند. خوشبختانه به لطف خدا و عنایت شهدا، شاهد استقبال گستردهای از این کنگره بودیم.
سردار حسنپور اجرای زنده، استقبال چشمگیر مردمی و محتوای غنی برنامه را از ویژگیهای برجسته این کنگره برشمرد و گفت: این تجربه بازتاب ملی داشت و شنیده شده که تهران نیز به دنبال الگوبرداری از آن است.
وی انتخاب باغموزه دفاع مقدس، با وجود نبود زیرساخت اولیه و سپس فراهمسازی آن، را اقدامی نوآورانه و خلاقانه دانست و تأکید کرد: تقدیر صرفاً از برگزاری کنگره نیست، بلکه باید از بار سنگینی که سپاه در این مسیر متحمل شد نیز قدردانی کرد، چرا که چنین برنامههایی نقش کلیدی در استمرار موفقیتها دارند.
فرمانده انتظامی استان گیلان در پایان، حضور خالصانه مردم در صحنهها، با وجود گرمای هوا و شرایط محیطی، را تحسینبرانگیز خواند و گفت: این حضور با نیت شهدایی و اخلاص فراوان صورت گرفت.