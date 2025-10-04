خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌ گذاری استانداری گیلان:

کمیته تسهیل‌گری در هر شهرستان تشکیل می‌شود

کمیته تسهیل‌گری در هر شهرستان تشکیل می‌شود
کد خبر : 1695402
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌ گذاری استانداری گیلان با تاکید بر ضرورت تسهیل‌گری و رفع موانع سرمایه‌گذاری گفت: کمیته تسهیل‌گری در هر شهرستان تشکیل می‌شود.

به گزارش ایلنا از رشت،  یونس رنجش پیش از ظهر شنبه در همایش وفاق ملی و سرمایه گذاری برای تولید در گیلان با اشاره به شعار سال که وفاق دولتی‌ها را در رفع مشکلات جامعه مورد تاکید قرار می‌دهد، اظهار کرد: بخش خصوصی نیازمند حمایت عملیاتی است و باید قوانین مخل و مانع‌تراشی‌های محلی که سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه می‌کند، اصلاح شود.

وی افزود: نگاه‌های بخشی در دستگاه‌های اجرایی مانع اصلی در مسیر پشتیبانی از سرمایه‌گذاری است و لازم است با تدوین سند راهبردی مشخص، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان و شهرستان‌ها به صورت فرصت‌محور شناسایی و پیگیری شود.

رنجکش با اشاره به مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان و نامه استاندار گیلان، بیان کرد: تا پایان سال جاری سه فرصت سرمایه‌گذاری قابل اجرا در هر شهرستان شناسایی خواهد شد و کمیته‌های تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری در سطح شهرستان‌ها توسط فرمانداران تشکیل می‌شود تا روند سرمایه‌گذاری تسهیل شود.

وی تصریح کرد: عدم کار کارشناسی دقیق و کمبود اطلاعات کافی در دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها موجب معطلی سرمایه‌گذاران شده که این چالش اساسی استان است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری گیلان در پایان یادآور شد: بیش از ۸۰ درصد منابع طبیعی استان مالکیت دولتی دارد و در کنار آن دیدگاه‌های مختلف باید به صورت یکپارچه مدیریت شود تا سرمایه‌گذاری در استان رونق یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی