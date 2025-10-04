به گزارش ایلنا از رشت، یونس رنجش پیش از ظهر شنبه در همایش وفاق ملی و سرمایه گذاری برای تولید در گیلان با اشاره به شعار سال که وفاق دولتی‌ها را در رفع مشکلات جامعه مورد تاکید قرار می‌دهد، اظهار کرد: بخش خصوصی نیازمند حمایت عملیاتی است و باید قوانین مخل و مانع‌تراشی‌های محلی که سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه می‌کند، اصلاح شود.

وی افزود: نگاه‌های بخشی در دستگاه‌های اجرایی مانع اصلی در مسیر پشتیبانی از سرمایه‌گذاری است و لازم است با تدوین سند راهبردی مشخص، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان و شهرستان‌ها به صورت فرصت‌محور شناسایی و پیگیری شود.

رنجکش با اشاره به مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان و نامه استاندار گیلان، بیان کرد: تا پایان سال جاری سه فرصت سرمایه‌گذاری قابل اجرا در هر شهرستان شناسایی خواهد شد و کمیته‌های تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری در سطح شهرستان‌ها توسط فرمانداران تشکیل می‌شود تا روند سرمایه‌گذاری تسهیل شود.

وی تصریح کرد: عدم کار کارشناسی دقیق و کمبود اطلاعات کافی در دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها موجب معطلی سرمایه‌گذاران شده که این چالش اساسی استان است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری گیلان در پایان یادآور شد: بیش از ۸۰ درصد منابع طبیعی استان مالکیت دولتی دارد و در کنار آن دیدگاه‌های مختلف باید به صورت یکپارچه مدیریت شود تا سرمایه‌گذاری در استان رونق یابد.

