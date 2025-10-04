رئیس کل دادگستری گیلان:
دادستانی نقش محوری در تحقق عدالت ایفا میکند
رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه دادستانی نقش محوری در تحقق عدالت ایفا میکند، گفت: انسجام و هماهنگی میان مجموعههای مختلف قضایی، لازمه تحقق اهداف قوه قضائیه است.
به گزارش ایلنا از رشت، محمد الهیان صبح شنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان که با حضور دادستان کل کشور در سالن اجتماعات دادگستری گیلان برگزار شد، ضمن قدردانی از خدمات فلاح میری، دادستان سابق مرکز استان، اظهار کرد: آقای فلاح میری در دوران مسئولیت خود عملکرد موفقی داشتند و دادستان جدید نیز فردی بومی، شناختهشده و با سابقهای درخشان در مدیریت سازمان فضایی کشور هستند.
وی با بیان اینکه دادستانی از جایگاه بسیار مهمی در قوه قضائیه برخوردار است، افزود: دادستانی مقتدر میتواند عدالت را در جامعه نهادینه کرده و به دادگستری اقتدار و کارآمدی ببخشد.
الهیان بر ضرورت همدلی میان ارکان و سطوح مختلف دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: انسجام و هماهنگی میان مجموعههای مختلف قضایی، لازمه تحقق اهداف قوه قضائیه است.
رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اولویتهای قضایی در استان افزود: جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی از مهمترین اولویتهای کاری ما در حوزه قضایی است و در کنار آن، مهربانی با مردم نیز همواره مورد تأکید ریاست محترم قوه قضائیه قرار دارد.
وی با بیان اینکه امنیت اجتماعی یکی از دغدغههای رهبر معظم انقلاب است، تصریح کرد: قوه قضائیه نیز در اجرای این مأموریت مهم، با جدیت عمل میکند.
الهیان در ادامه با اشاره به منویات مقام معظم رهبری، بر نقش دادستانها در هدایت و نظارت بر فرآیندهای اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: طبق دستور صریح رهبر انقلاب، دادستانها باید زمینه هدایت اقتصادی را فراهم کنند و سیاستهای کلی دادگستری در این راستا تنظیم شده است.
رئیس کل دادگستری گیلان در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما در مجموعه قضایی استان این است که زندگی برای مردم آسانتر و با آرامش بیشتری همراه باشد.