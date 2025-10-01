خانه



با حکم دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور:

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان منصوب شد

محمود محمدی دوسالدهی در حکمی از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، به‌عنوان «سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان گیلان» منصوب شد.