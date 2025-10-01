خبرگزاری کار ایران
English العربیه
با حکم دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور:

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان منصوب شد

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان منصوب شد
محمود محمدی دوسالدهی در حکمی از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، به‌عنوان «سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان گیلان» منصوب شد.

به گزارش  ایلنا از رشت، طی حکمی از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور؛ سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان منصوب شد.

محمود محمدی دوسالدهی در حکمی از سوی دبیرکل نهاد، به‌عنوان «سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان گیلان» منصوب شد.

در سابقه کاری محمدی معاونت اداری و مالی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان به چشم می خورد.

پیش از این «یاسر تقوی» عهده دار این مسئولیت بود که چندی پیش به عنوان سرپرست دفتر بودجه و منابع درآمدی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور منصوب شده است.

 

