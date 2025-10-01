با حکم دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور:
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان گیلان منصوب شد
محمود محمدی دوسالدهی در حکمی از سوی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، بهعنوان «سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی و دبیرخانه انجمن کتابخانههای عمومی استان گیلان» منصوب شد.
در سابقه کاری محمدی معاونت اداری و مالی اداره کل کتابخانههای عمومی استان گیلان به چشم می خورد.
پیش از این «یاسر تقوی» عهده دار این مسئولیت بود که چندی پیش به عنوان سرپرست دفتر بودجه و منابع درآمدی نهاد کتابخانههای عمومی کشور منصوب شده است.