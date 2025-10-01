فرمانده انتظامی گیلان:
امنیت پایدار با مشارکت مردم و رسانهها محقق میشود
فرمانده انتظامی گیلان با تأکید بر اهمیت همکاری مردم و رسانهها در ارتقای امنیت گفت: پلیس در کنار مردم بوده و برخورد جدی با مخلان آسایش عمومی را خط قرمز خود میداند.
به گزارش ایلنا از رشت، سردار حسین حسن پور ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه با ارائه عملکرد نیروی انتظامی استان و برنامههای هفته انتظامی، ضمن قدردانی از نقش فعال رسانهها گفت: خبرنگاران نمایندگان مردم و سرمایه اجتماعی پلیس به شمار میروند.
وی به شعار امسال هفته فراجا «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» و دستاوردهای انتظامی استان اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی، حدود ۳ تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده و بیش از ۱۵ هزار نفر معتاد، خردهفروش و قاچاقچی شناسایی شد همچنین چهار مرحله پاکسازی مدارس اجرا و ۵۴ کارگاه آموزشی برگزار شده است.
وی از کاهش ۱۱ درصدی مجروحان و ۸ درصدی فوتیهای ناشی از تصادفات نیز خبر داد و گفت: روزانه ورود بیش از ۱۸۳ هزار خودرو به استان گزارش شده است در حالی که ظرفیت استاندارد استان تنها ۲۵ هزار خودرو است.
فرمانده انتظامی گیلان به رشد ۵۸ درصدی کشف کالاهای قاچاق به ارزش بیش از ۱,۲۴۲ میلیارد تومان اشاره کرد و درباره مشارکت مردمی گفت: در سال جاری ۱.۷ میلیون تماس با مرکز فوریتهای پلیسی برقرار شده و در ایام بحران این عدد به ۱۵ هزار تماس روزانه رسیده است.
حسنپور افزود: بیش از ۲۰۰ شهروند بهخاطر همکاری موثر با پلیس تقدیر شدهاند و ۲۲ هزار تماس از طریق سامانه ۱۹۷ ثبت شده که بیش از ۲۰ درصد آن حاوی پیام تقدیر از عملکرد پلیس بوده است.
وی از کاهش ۱۸ تا ۱۹ درصدی سرقتهای خرد و مهم خبر داد و گفت: واحدهای مشاوره در تمام کلانتریها فعال شدهاند و ۷۰ درصد مراجعات منجر به مصالحه شده است.
وی اشاره کرد: در پروندههای جرایم سایبری در ۷۰ درصد موارد حساب متخلفان مسدود و وجوه به مالباختگان بازگردانده شده است همچنین پلیس در راستای حفظ امنیت، اقدام به شناسایی و طرد اتباع بیگانه غیرمجاز کرده است.
فرمانده انتظامی استان در پایان تأکید کرد: برخورد جدی با مخلان آسایش عمومی خط قرمز ما است امنیت پایدار تنها با مشارکت مردم و رسانهها ممکن است و ما در کنار مردم خواهیم بود. مرکز فوریتهای پلیسی ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی است.